Расчетные операции до 10 минут: как e-commerce адаптируется к цифровой реальности

Рынок е-commerce почувствовал на себе необходимость изменений. Пандемийный 2020 сформировал у людей привычку заказывать товары в онлайне, и рынку надо быть готовым к растущей нагрузке.

О том, какие нововведения не дают е-commerce компаниям стагнировать и как по-новому выстраивать коммуникацию с потребителем рассказала Елена Леонова, управляющий директор в компании «Ситилинк» в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Тюмени:

— «Ситилинк» — один из ведущих игроков рынка e-commerce, поэтому развитие цифровых технологий является одной из наших приоритетных задач. Основной канал продаж — это сайт компании. Через него оформляется порядка 90% заказов, поэтому он должен быть удобным для пользователя. В конце прошлого года мы провели масштабный ребрендинг сайта: обновили дизайн, улучшили алгоритмы и релевантность поиска, усовершенствовали фильтры, добавили новые разделы. Все это позволило в разы нарастить его скорость и точность.

Фото: Елена Леонова, управляющий директор в компании «Ситилинк» в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Тюмени

Для комфортной и качественной работы персонала мы обновили внутреннее приложение «1С» для курьеров, что расширило возможности сотрудников при доставке товара. Так, например, корпоративным клиентам стала доступна печать обновленных товарных накладных и актов о выполненных работах на месте. Интегрированная с нашими ИТ-системами новая версия приложения дала возможность оптимизировать контроль товародвижения.

Во время пандемии компания активно наращивала географию присутствия и открывала новые точки продаж, сейчас у нашей сети уже более 800 магазинов и пунктов выдачи заказов. В пиковый период мы существенно расширили штат курьеров, улучшили условия доставки, разрабатывали новые актуальные услуги. Также одно из приоритетных направлений для нас было увеличение ассортимента. Сейчас у нас порядка 90 000 наименований товаров на сайте, портфель компании пополнился товарами из категорий систем безопасности, торгового оборудования, сантехники, электрики, представлен широчайший выбор электроинструментов и многое другое.

Взаимодействие с клиентами также стало более удобным: заявки на большинство цифровых услуг можно оформить онлайн. Мы работаем с ЭДО, что позволяет мгновенно обмениваться закрывающими документами по заказам в электронном формате. Сервис B2B-платежей от «Сбербанк Бизнес. Онлайн» дает возможность сократить время проведения расчетных операций до 10-15 минут, тогда как классическая оплата B2B-счетов занимает до трех банковских дней и зависит от размера бизнеса и скорости работы бухгалтерии. Для юридических лиц на нашем сайте работает «Личный кабинет», где можно самостоятельно пройти весь этап оформления заказа без помощи персонального менеджера, инструмент работает уже много лет, но мы регулярно расширяем его функционал. При этом современный мир очень активный и клиентам удобно общаться по закупочным процедурам не только на рабочем месте, поэтому мы запустили чат с персональным менеджером в диалоговом интерфейсе Telegram.

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