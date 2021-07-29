«У него прописано 26 гастарбайтеров». Свердловчанин задолжал 70 тыс. руб. за вывоз мусора

Житель Березовского не платил за услугу по обращению с ТКО с января 2019 г. На сегодня долг превысил 70 тыс. руб. Это самый крупный долг среди неплательщиков в восточной части Свердловской области.

В ЕМУП «Спецавтобаза» рассказали о самых крупных неплательщиках по счетам за услугу вывоза мусора. Среди физических лиц самым крупным должником оказался житель Березовского.

По закону плату за услугу начисляют на каждого жильца. Согласно данным, полученным от МВД, в квартире должника проживают 26 иностранных граждан. Отсюда и получилась внушительная сумма, — пояснили в пресс-службе ЕМУП.

В июне в отношении должника выписан судебный приказ. По нему гражданин должен погасить не только сумму самого долга, но также пени и судебные издержки.

Немалая задолженность — от 50 до 60 тыс. руб. — накоплена и у жителей Белоярского, Сысерти, Арамиля, Богдановича, Ирбита и Артемовского.

В корпоративном сегменте самые крупные долги — у продуктовых ритейлеров и торговых центров. Так, сеть супермаркетов «Верный» задолжала за вывоз мусора 7,2 млн руб. А у екатеринбургского торгового центра «Аида» долг уже достиг 22 млн руб. В списке неплательщиков по Екатеринбургу также «Почта России» и Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны.

С должниками мы работаем в судебном порядке. С тем, кто накопил крупный долг и при этом готов к конструктивному диалогу, заключаем мировое соглашение, — прокомментировали в «Спецавтобазе».

Напомним, в октябре прошлого года DK.RU сообщал о том, что «Спецавтобаза» искала коллекторов, готовых взыскивать долги с физических и юридических лиц. Подрядчику готовы были заплатить 100 млн руб. Отдельно указывалось, что за внесудебное взыскание долга, образовавшегося у накопителей мусора вне жилья, коллекторская фирма получит 11% от суммы, которую перечислят на счет «Спецавтобазы».

Также DK.RU сообщал о том, что 21 июля 2021 г. глава региона Евгений Куйвашев подписал «Предложение по установлению индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Свердловской области».