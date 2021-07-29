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УБРиР и Райффайзенбанк объединили банкоматную сеть

УБРиР и Райффайзенбанк объединили банкоматную сеть
Иллюстрация: https://pixabay.com/

Уральский банк реконструкции и развития и Райффайзенбанк объединили банкоматную сеть. Теперь клиенты обоих банков могут вносить и снимать наличные средства в банкоматах без дополнительных комиссий.

С присоединением нового участника партнерская сеть УБРиР увеличилась более чем на 1800 банкоматов. Банкоматная сеть Райффайзенбанка имеет федеральный масштаб.

Мы продолжаем развивать партнерскую сеть, чтобы у наших клиентов было еще больше возможностей по снятию и внесению наличных. Накопленный нами опыт интеграции банкоматных сетей и лучшие практики наших партнеров позволили нам реализовать проект в предельно сжатые сроки. Это последовательный важный шаг банка в развитии бизнеса. А для наших клиентов и клиентов наших партнеров – доступный и удобный сервис, который поможет им пользоваться картами на всей территории страны с максимальной выгодой и удобством, — рассказал Вадим Белопольский, директор департамента розничного бизнеса УБРиР.

На сегодняшний день собственная и партнерская сеть УБРиР насчитывает более 8200 устройств в 76 регионах России. Партнерами сети являются Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Вуз-банк, АкБарс. Объединение банкоматных сетей позволит повысить доступность услуг для клиентов, обеспечив удобный сервис использования банковских карт на всей территории страны.

О банке

 
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России по версии Центробанка РФ (на 1 июля 2020 г.) и в топ-30 крупнейших банков страны по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА за 2020 г.). В 2021 году регулятор включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. По итогам 2020 года банк вошел в сотню самых надежных кредитных учреждений России по версии журнала Forbes. В прошлом году международное агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило «стабильный» прогноз по рейтингу УБРиР. Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка подтверждены на уровне «B-/B». УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 46 регионов страны.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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