Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.07
73,60
86,91
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Реальные доходы россиян выросли впервые с начала пандемии

Реальные доходы россиян выросли впервые с начала пандемии
Иллюстрация: Pixabay.com

Однако их рост был ожидаемым на фоне сильного проседания во втором квартале 2020 г., когда были объявлены «нерабочие дни». Реальные доходы выросли бы еще сильнее, если бы не высокая инфляция.

#ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ#НОВОСТИ

Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2021 г. выросли на 6,8% год к году, сообщил Росстат. В первом квартале их падение составило 3,7%. Рост показателя был ожидаемым, так как второй квартал стал низшей точкой падения доходов в первую волну пандемии коронавируса. Ведомство также пересмотрело статистику о снижении реальных доходов в 2020 г. до 2,8% (ранее было снижение на 3%). По итогам первого полугодия 2021 г. реальные располагаемые доходы повысились на 1,7% год к году, по прогнозу Минэкономразвития, они выросли на 3% в текущем году. 

Масштаб этого восстановления [+6,8%] отражает некоторый эффект базы и некоторое восстановление динамики доходов по сравнению с первым кварталом, — сказала РБК главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Динамика показателя могла бы быть лучше, если бы не было такой высокой инфляции (6,5% на конец июня 2021 г.), отметила она.

60% в доле реальных доходов составляют зарплаты, и во втором квартале динамика реальных зарплат снижалась в годовом выражении. Объяснить рост реальных располагаемых доходов можно скорее за счет ненаблюдаемых доходов, так как доля социальных трансфертов снижается, а предпринимательские доходы восстанавливаются слабо, пишет «Коммерсантъ».

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Новые штаммы коронавируса борются за субстрат — тех, кто не привит, — Константин СевериновНовые штаммы коронавируса борются за субстрат — тех, кто не привит, — Константин Северинов
  • Вкладчикам рухнувшей пирамиды Finiko предлагают вернуть деньги «коллективными медитациями»Вкладчикам рухнувшей пирамиды Finiko предлагают вернуть деньги «коллективными медитациями»
  • «Мы — поставщик кадров для внутреннего рынка». Как устроена магистратура УрГЭУ«Мы — поставщик кадров для внутреннего рынка». Как устроена магистратура УрГЭУ
  • Вышка не по карману: молодым россиянам приходится все чаще идти в колледжи вместо вузовВышка не по карману: молодым россиянам приходится все чаще идти в колледжи вместо вузов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.