Реальные доходы россиян выросли впервые с начала пандемии

Однако их рост был ожидаемым на фоне сильного проседания во втором квартале 2020 г., когда были объявлены «нерабочие дни». Реальные доходы выросли бы еще сильнее, если бы не высокая инфляция.

Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2021 г. выросли на 6,8% год к году, сообщил Росстат. В первом квартале их падение составило 3,7%. Рост показателя был ожидаемым, так как второй квартал стал низшей точкой падения доходов в первую волну пандемии коронавируса. Ведомство также пересмотрело статистику о снижении реальных доходов в 2020 г. до 2,8% (ранее было снижение на 3%). По итогам первого полугодия 2021 г. реальные располагаемые доходы повысились на 1,7% год к году, по прогнозу Минэкономразвития, они выросли на 3% в текущем году.

Масштаб этого восстановления [+6,8%] отражает некоторый эффект базы и некоторое восстановление динамики доходов по сравнению с первым кварталом, — сказала РБК главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Динамика показателя могла бы быть лучше, если бы не было такой высокой инфляции (6,5% на конец июня 2021 г.), отметила она.

60% в доле реальных доходов составляют зарплаты, и во втором квартале динамика реальных зарплат снижалась в годовом выражении. Объяснить рост реальных располагаемых доходов можно скорее за счет ненаблюдаемых доходов, так как доля социальных трансфертов снижается, а предпринимательские доходы восстанавливаются слабо, пишет «Коммерсантъ».