На Урале снова появились уральские франки. Антон Баков выпустил монеты из серебра

В первой партии серебряных уральских франков 100 экземпляров. Выпуск денег приурочен к 30-летию бумажных уральских франков — их напечатали при Эдуарде Росселе.

Антон Баков, уральский политик и бизнесмен, презентовал в Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) первую партию серебряных уральских франков, сообщает Justmedia. По словам предпринимателя, монета по размеру и содержанию серебра соответствует рублю, выпущенному к 300-летию Дома Романовых в 1913 г. Себестоимость нового уральского франка — около 13 тыс. руб. Каждая монета имеет персональный номер и привязана к блокчейн-сети (токен Uralfranc). Одну из монет Баков подарил музею.

На одной стороне монеты изображен Богдашка Топорок — литературный персонаж, прообразом которого стал один из предков Антона Бакова. На другой стороне — герб светлейших князей Баковых

Как заявил Антон Баков во время презентации, дата для выпуска коллекции выбрана неслучайно. В 1992 г. состоялся выпуск бумажных уральских франков — частной валюты, которую планировали сделать альтернативой рублю на территории Большого Урала. Тираж уральских франков был отпечатан на пермской фабрике «Госзнак» за счет самого Бакова и обошелся в $20 тыс. Всего было отпечатано 56 млн уральских франков.

Альтенативной валютой франки так и не стали: в 1993 г. была принята Конституция, согласно которой денежной единицей в России мог быть только рубль. Однако попользоваться уральскими франками свердловчане успели: в 1997 г. Баков использовал их для выплат на Серовском металлургическом заводе, директором которого на тот момент являлся. Рабочие получали франки вместо талонов, ими можно было расплачиваться в заводских магазинах и столовых.

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Отметим, Антон Баков — известен своими неординарными политическими шагами. Он основал и возглавил Монархическую партию России (ликвидирована в 2019 г.), также был эрцканцлером организованной им Романовской империи, а заодно — депутатом Госдумы. Одна из последних инициатив Бакова — предложение изменить название Свердловской области.

Как рассказывал DK.RU, в начале прошлого года бизнесмен обратился в суд с заявлением, в котором говорилось, что наименование области — Свердловская — нарушает ч. 2 ст. 13 Конституции РФ: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

Обязательное употребление идеологически окрашенного имени Свердлова в государственном названии нашей области, ежечасно звучащее в сообщениях средств массовой информации, вписывающееся в почтовые отправления, употребляющееся во всех официальных документах, глубоко возмущает, нервирует меня и причиняет мне моральные страдания. И это происходит не только потому, что я являюсь категорическим противником антинаучной и человеконенавистнической марксистской идеологии, я как патриот России возмущен политической деятельностью господина Свердлова и ее последствиями, — написал в заявлении политик.

Политик предложил сменить название Свердловской области на «Урал». Однако суд заявление политика отклонил. В качестве причины для отказа в принятии заявления в суде назвали неверный выбор инстанции, в которую обратился истец, рассказывал DK.RU.

Ранее DK.RU публиковал политическую и бизнес-историю Антона Бакова.