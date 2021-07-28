«Часть скота забьют и осенью мясо подешевеет, но к зиме ожидается рост цен»

Депутатская группа прошлась по магазинам Екатеринбурга, чтобы помониторить цены. По итогам рейда выяснилось, что овощи стоят на 25-50% дороже по сравнению с прошлым месяцем.

Депутаты Заксобрания Свердловской области сформировали при аграрном комитете депутатскую группу по мониторингу цен за продуктами питания. 28 июля парламентарии из «Единой России» прошлись по магазинам, чтобы сравнить ценники с теми, что указаны в статистике Министерства АПК, рассказал ЕАН.

Перед началом рейда депутат Валентин Лаппо предположил, что рост цен на овощи связан с засухой, местный урожай еще не созрел — везут импорт, который стоит дороже. Также, отметил он, коронавирусные ограничения на въезд не позволили приехать мигрантам, что сказалось на рабочей силе по уборке урожая. Депутат считает, что нехватки овощехранилищ нет, т. к. с прошлого года их количество не изменилось, а тогда этой проблемы не было.

Впрочем, Лаппо добавил, что проблема неурожая серьезнее, чем кажется, ведь областные сельхозпроизводители не понимают, как будут платить по кредитам, и, если они разорятся, то следующий год для рынка овощей будет еще хуже.

Другая проблема — кукуруза. Она идет на корм скоту. Уже понятно, что из-за засухи ее будет мало, сено тоже не уродилось, кормить животных зимой будет нечем. Остается лишь закупать комбикорм, а это дорого. Часть скота, скорее всего, забьют и осенью мясо подешевеет, но к зиме ожидается стремительный рост цен. На восстановление поголовья уйдет несколько лет, — объяснил депутат.

Парламентарии наведались в «Верный» на улице Свердлова, «Магнит» возле ж/д вокзала и ТЦ «Омега», изучали и записывали цены, интересовались, из каких регионов и стран привезены овощи.

В процессе рейда в первых двух магазинах выяснилось, что за месяц цены выросли на 25-50%, но сейчас начинают падать. Например, морковь, которая две недели назад продавалась за 100 руб./кг, сейчас стоит 70-80 руб.

ТЦ «Омега» инспектировал Владимир Смирнов, который одновременно является владельцем этого торгового центра. Цены огорчили депутата: «Людям все кажется, что раз палатка, рынок — там цены ниже, а оно вон как. Хотя смотрятся лучше. Потому что продавец стоит, весь день их натирает».

Продавцы за овощными прилавками тоже жаловались на засуху, уточняя, что овощей привозят в два раза меньше, чем требуется.

Затраты на продукты стали больше. Для меня как предпринимателя это не сильно ощущается, но мы понимаем, что для людей, у кого доходы ниже, это ощутимо, — заявил г-н Смирнов.

Подобные рейды проводят и депутаты из других округов. К концу недели они обещают объединить данные по ценам, чтобы получить общую картину по рынку овощей.

Напомним, что рост цен на овощи в Екатеринбурге самый высокий во всей России. DK.RU сообщал, что только за неделю стоимость белокочанной капусты увеличилась на 8% (в среднем 40 руб./кг), моркови — на 5% (100 руб. 20 коп./кг). Прибавили в цене творог, свинина, сосиски, детское питание, свежемороженая рыба, молоко, сметана, сыр, яйца, сахар, шоколадные конфеты, чай, хлеб, рис, пшено, греча и водка.