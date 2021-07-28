В заброшенном корпусе Лестеха сделают клинику для таможенников

По проекту в новое помещение переедут все отделения поликлиники ФТС №3, которые сейчас разбросаны по разным адресам. На ремонт аварийного здания выделят 100 млн руб.

Бывший корпус Уральского НИИ на улице Ленина, 79, в котором позже расположился факультет Уральского лесотехнического института, реконструируют, чтобы открыть поликлинику для сотрудников таможни. Федеральная таможенная служба, которая владеет зданием с 2019 г., проведет капитальный ремонт. На проект собираются выделить 100 млн руб., сообщает РБК Екатеринбург.

Сегодня здание находится в аварийном состоянии. В обновленное помещение переведут поликлинику ФТС №3, после окончания ремонтных работ в 2023 г. поликлиника будет принимать сотрудников ФТС, ветеранов ведомства и их семьи.

Мы давно искали объект, где могли бы объединить все отделения, которые сейчас разбросаны по четырем адресам: стоматология в одном месте, лаборатория в другом и так далее. Теперь все будет в одном. Это здание нам подошло по площади и всему остальному, — пояснил Николай Четвериков.

Это не первая попытка создать медицинское учреждение в заброшенном здании. Две недели назад DK.RU рассказывал, как руководители УГМК, РМК и «Сима-ленд» организовали фонд, чтобы создать современную клинику на месте заброшенной больницы в Зеленой Роще. Проект потребует инвестиций в размере 2,5 млрд руб.