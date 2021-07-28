Десять способов тренировки мозга: от онлайн-курсов до изменения круга общения

Стать умнее и соображать быстрее — вполне реальная задача. Приемы, которые тренируют мозг, доступны всем, но используют их, увы, только единицы.

Некоторые люди считают, что интеллект — это нечто фиксированное и неизменное. Но исследования доказали, что это не так. Ментальные способности может улучшить, например, правильная реакция на те или иные события или правильные фильмы и книги.

Как же тренировать мозг? Вот приемы, которые перечислили пользователи сайта Quora — предприниматели, технологи и даже специалисты по медитации.

1. Проводите время в интернете с умом

В сети полно не только новостей и смешных видео. Вы без проблем можете найти отличные образовательные ресурсы, от лекций до онлайн-курсов. Потратьте хотя бы несколько минут на качественную пищу для ума.

2. Записывайте то, что узнаете

Не обязательно писать красиво в великолепном блокноте или описывать событие во всех подробностях. Просто потратив несколько минут на осмысление и запись того, чему вы сегодня научились, вы укрепите мозг.

3. Составьте список сделанного

Интеллект — это во многом уверенность в себе и ощущение счастья. И то, и другое можно укрепить, если уделить минутку составлению списка того, чего вы уже добились.

4. Беритесь за Scrabble

Настольные игры и пазлы — какие угодно, будь то скрэбл, бридж, шахматы, го или морской бой, — отличная зарядка для мозга.

5. Заводите дружбу с умными людьми

Это может бить по самолюбию, но общаться с людьми умнее вас принципиально важно для интеллектуального роста. Не зря говорят, что ваш IQ — это средний IQ пяти людей, с которыми вы теснее всего общаетесь.

6. Побольше читайте

Это, конечно, не сюрприз, но без чтения точно не обойтись. Пусть это даже просто романы или ежедневные газеты.

7. Объясняйте другим

Если вы не можете объяснить что-то доступно, значит, вы это недостаточно понимаете.Попытаться объяснить что-то другим — это отличный способ проверить, действительно ли вы сами это знаете, и закрепить это знание в памяти. Узнать что-то новое довольно легко, а вот сохранить в голове эту информацию гораздо сложнее.

8. Пробуйте что-нибудь новое — случайным образом

Автор блога Farnam Street Шейн Периш вспоминает о том, как Стив Джобс, бросив колледж, решил чем-то заполнить свое время и записался на курс каллиграфии. Тогда это казалось совершенно ненужным, но навыки дизайна, которые Джобс там освоил, впоследствии были задействованы в первых «Маках». Заранее никогда не знаешь, что пригодится — надо просто пробовать новое и новое, а уже потом смотреть, как это сочетается с другим вашим опытом.

9. Изучайте новый язык

Дорасти до уровня носителей языка или мчаться в другую страну, чтобы опробовать новые знания на практике вовсе не обязательно. Важен сам процесс освоения нового.

10. Отдыхайте

Специалист по медитации Азула Алтучер рекомендует давать мозгу пространство для осознания и переваривания усвоенного: «Ежедневно сидите какое-то время в тишине».

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