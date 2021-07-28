День строителя в Екатеринбурге отменили из-за COVID-19

Однако к празднику Гильдия строителей Урала поставит велнес-площадку с яблоневой аллеей и летним кинотеатром рядом с БЦ «Президент». Конкурс «Миссис стройкомплекс» состоится, но 5 августа.

Празднование Дня строителя должно было пройти в Историческом сквере 7 августа, но из-за сложившейся эпидемиологической обстановки масштабные гуляния отменили.

Традиционное празднование заменят другими мероприятиями. 5 августа на набережной Городского пруда рядом с БЦ «Президент» состоится торжественное открытие велнес-площадки — спортивного комплекса для занятий на открытом воздухе. Кроме того, Гильдия строителей Урала поставит новые скамейки, посадит яблони для будущей аллеи, обустроит зону для йоги и летний кинотеатр. Организаторы надеются, что это место станет новой точкой притяжения для горожан. В открытии примут участие крупнейшие застройщики города и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Во всех развитых городах набережные — это точки притяжения, где люди могут не только гулять, но и проводить время с пользой. Территория вокруг Городского пруда популярна у бегунов, но для других спортсменов здесь не было места. Площадки для воркаута и йоги должны это исправить, — прокомментировал президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников.

Также 5 августа в атриуме Ельцин Центра состоится финал конкурса «Миссис стройкомплекс», в котором участвуют 12 девушек-сотрудниц строительных компаний от 30 лет. Победительница получит корону с кристаллами Swarovski, а общий призовой фонд составит более 350 000 руб. После в президентском центре подведут итоги XVIII Летней спартакиады предприятий строительного комплекса.

День строителя собирались отметить масштабными мероприятиями, DK.RU подробно рассказывал про них. В программе анонсировали: концерт со звездами, парад техники и велопробег.