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Самозанятые смогут бесплатно торговать в ТЦ Екатеринбурга

Самозанятые смогут бесплатно торговать в ТЦ Екатеринбурга
Иллюстрация: СОФПП

Помимо помощи самозанятым планируется создание мобильного приложения для предпринимателей региона, а также сервис «Таможенная карта» для поддержки экспортных компаний.

#САМОЗАНЯТЫЕ#СОФПП#НОВОСТИ

Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области, во время пресс-конференции ТАСС Урал рассказала, что самозанятые граждане смогут бесплатно торговать в торговых центрах Екатеринбурга. Такая идея уже реализована в ТЦ «Мега», в планах VEER Mall и другие ТЦ, сообщает ura.ru.

Министр инвестиций объяснила, что для самозанятых будут отведены специальные бутики, однако количество бесплатных мест ограничено. Претенденты будут проходить отбор на самый интересный проект.

Кроме того, Виктория Казакова рассказала о создании мобильного приложения для предпринимателей Свердловской области и о сервисе «Таможенная карта» — это инструмент поддержки малого и среднего бизнеса, который облегчит работу предпринимателей с экспортными контрактами.

Этот продукт существует достаточно давно, но его не было среди услуг, которые предоставляет инфраструктура поддержки, то есть фонды поддержки предпринимательства, ни в одном из субъектов РФ, — рассказала г-жа Казакова.

В ходе пресс-конференции Валерий Пиличев, руководитель Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), поделился, что с начала 2021 г. нефинансовую поддержку получили более 50 тыс. предпринимателей, также организация выдала 410 займов на сумму 621 млн руб. и 179 поручительств на 1,55 млрд руб. По словам Валерия Пиличева, меры поддержки смогли привлечь в бизнес более 4,99 млрд руб.

Ранее DK.RU подробно рассказывал о нефинансовой поддержке для предпринимателей со стороны СОФПП. Для нужд предпринимателей в фонде разработали 16 комплексных услуг. В каждую из них входит целый набор информационных опций.

В начале года мы провели опрос действующего бизнеса и выявили несколько самых актуальных направлений развития, на основании которых были разработаны комплексные услуги. Например, есть услуги по цифровизации бизнеса, интернет-маркетингу, масштабированию бизнеса, участию в выставках, экономико-технологической модернизации производственных компаний, для инновационных компаний, для молодежи и другие. Для получения комплексной услуги предпринимателю нужно пройти тестирование — прескоринг, разработанный Минэконоразвития РФ и Корпорацией МСП. На данный момент система прескоринга строится на присвоении предпринимателю рейтинга с учетом различных стоп-факторов: например, задолженность по налогам, отсутствие в реестре ФНС и т. д. В общей сложности система оценивает 44 пункта, — рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Автор: Владимир Грибанов
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