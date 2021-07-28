Водителям электросамокатов приготовиться: им грозит получение прав и регистрация в ГАИ

С такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт. Кроме регулирования статуса электросамоката предложено ввести «Правила дорожного движения» как школьный предмет.

Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», на пресс-конференции в Москве рассказал об инициативе разделить все электросамокаты на две категории. Первые — мощные самокаты, которые предлагается регулировать регистрацией в ГАИ, получением отдельной категории прав и всеми правилами дорожного движения. Вторые — прогулочные, более слабые устройства, которые не будут регламентироваться. Разделять на категории планируется по трем критериям: вес, мощность двигателя и максимальная скорость устройства.

Поводом для предложения стала статистика дорожно-транспортных происшествий: с начала года электросамокаты участвовали в 180 авариях, 188 человек были травмированы, пятеро погибли.

Мы изучили статистику. Подавляющее число таких случаев относится к использованию мощных электросамокатов со значительной массой самого самоката, которые могут развивать скорость движения до 100 км/ч. Это уже не электросамокат, а мотоцикл, — рассказал Петр Шкуматов.

Руководитель рабочей группы ОНФ обратил внимание на то, что самокатов стало очень много, при этом слишком тяжело контролировать передвижения водителей

Надо поставить полицейского не просто на каждом шагу, а прямо по десять на каждую улицу. Это абсурд, такого никогда не будет. Ни одна страна не может вот эти мелкие устройства как-то контролировать, — констатировал эксперт.

Петр Шкуматов считает, что ПДД должны знать даже пешеходы, поэтому ОНФ выступила с инициативой ввести в школьный аттестат предмет «Правила дорожного движения». «Инициатива отличная. Это закроет довольно большое количество пешеходов, которые в школе изучат правила дорожного движения», — считает он.

Добавим, что 7 июля «Яндекс» открыл свой прокат электросамокатов в Москве, а если услуга станет популярной, то ее запустят и в Екатеринбурге. Прокат доступен в приложении «Яндекс GO» для лиц старше 18 лет. Создатели сервиса объявили о страховке жизни и здоровья пользователя на время поездки. Максимальная сумма страховки определена на уровне 100 тыс. руб. В дополнение, у всех электросамокатов установлено ограничение скорости 20 км/ч, которое автоматически снижается до 15 км/ч или 10 км/ч в «медленных» пешеходных прогулочных зонах.

Это не единственный случай, когда транспортные происшествия с участием электросамокатов пытаются свести к минимуму. Ранее DK.RU сообщал, как депутаты гордумы Екатеринбурга встретились с представителями кикшеринговых компаний Whoosh и Urent, чтобы создать новые правила передвижения для водителей устройств, например, нанести разметку на тротуарах или использовать велосипедные дорожки.