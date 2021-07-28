Батут возле Ельцин Центра может переехать к резиденции губернатора или в сквер на Драме

Об этом заявил владелец батута после того, как губернатор Куйвашев высказался против аттракционов на набережной и пообещал исправить закон, который это разрешает.

Максим Пыцко, владелец компании «Вимакс», установивший батут возле Ельцин Центра, рассказал, что в его распоряжении 279 участков от МУГИСО, и если власти Екатеринбурга выгонят его от президентского центра, то он переедет на другую площадку:

Найдут, каким способом нас подвинуть. Мы уйдем на другой участок, например, — тот самый нашумевший парк-сквер на Драме. У нас на него тоже есть разрешение. Как только нас подвинут со сквера на Драме, батут может появиться у входа в резиденцию губернатора Свердловской области. Этот участок нам тоже предоставлен, — поделился Пыцко в эфире на радио «Эхо Москвы».

Бизнесмен заявил об этом после того, как Евгений Куйвашев высказался против батута в центре города и высказал намерение изменить закон, позволяющий установку подобных аттракционов. Также губернатор предложил взимать плату за коммерческое использование государственных и муниципальных земель.

Выглядит диковато — рядом Ельцин Центр делает благоустройство, разбивает сад, а эта конструкция портит пространство и уродует наш красивый город. Более того, такая ситуация возникла из-за пробела в законодательстве, который мы исправим в ближайшее время. Министерство по управлению госимуществом уже разработало проект постановления, после которого использование земли для бизнесмена станет платным. А землю под аттракционы мы будем разыгрывать на открытых аукционах, — рассказал губернатор на своей странице в Instagram.

Поясним, что сегодня любой человек может взять бесплатно в аренду участок государственной и муниципальной собственности на 49 лет и заниматься там бизнесом. Законом предусмотрен 31 вид объектов, которые можно установить на такой земле, среди которых есть батуты. Максим Пыцко, бывший сотрудник МУГИСО, таким способом получил в пользование 279 участков и поставил уже 10 батутов. «Я увидел пробел в законодательстве, увидел нишу. Ничего в этом зазорного нет», — говорит предприниматель о своем бизнесе.

Ранее DK.RU рассказывал, с чего началось противостояние с батутом. 20 июля охранная служба Ельцин Центра препятствовала развороту батута, потребовав от работников документы на использование земли. Ольга Жданович, директор по развитию Ельцин Центра, заявила, что у аттракциона нет потребительского уголка, отсутствуют выдача кассовых чеков и документы, подтверждающие безопасность батута. Максим Пыцко, в ответ президентскому центру, заявил, что те поставили песочницу и осуществляют благоустройство за пределами их территорий.