Доходы и расходы бизнеса растут: у предпринимателей стало больше накоплений

«За год бизнесмены значительно нарастили резервы и смогли вернуть расходы к привычному уровню». Банкиры рассчитывают на рост оборотов предпринимателей к концу года.

Размер доходов и накоплений индивидуальных предпринимателей с начала 2021 г. вырос после резкого падения в прошлом году, сообщает РБК со ссылкой на исследование Райффайзенбанка. Если в марте 2020 г. предприниматели хранили на накопительных счетах в среднем 1,3 млн руб., то через год сумма выросла до 1,5 млн руб. Сумма средних остатков на текущих счетах выросла на 42%.

За год бизнесмены значительно нарастили резервы и смогли вернуть расходы к привычному уровню, — говорится в исследовании.

Вместе с тем предприниматели существенно увеличили расходы на покупки: в первом полугодии их объем увеличился на 25%, а количество — на 32%. ИП тратили на закупки в среднем 111 тыс. руб. по состоянию на июнь 2021 г., это на 55% больше, чем годом ранее. Работа большинства индивидуальных предпринимателей стабилизировалась в новых условиях, можно рассчитывать, что к концу 2021 г. их обороты увеличатся, говорит Максим Глазов, руководитель направления развития цифровых продуктов Райффайзенбанка для малого бизнеса.

Главные статьи расходов ИП — автомобиль, товары для дома, фастфуд и распродажи, на 25% увеличились траты на авиабилеты и такси. Вместе с тем малый бизнес стал меньше тратить на образование, туризм, общественный транспорт, покупку софта и спорт. По сравнению с 2020 г. кредитная нагрузка индивидуальных предпринимателей не выросла: в среднем они тратят по кредитным картам порядка 85 тыс. руб. в месяц, а размер кредита на одного предпринимателя составляет примерно 1–1,1 млн руб., как и в 2020 г.

Вместе с тем малый и средний бизнес тяжелее всего пережил первый год пандемии, когда действовали существенные ограничения на работу организаций. Согласно докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину, доля малого и среднего бизнеса в России упала до 19,8% против 20,8% годом ранее — это в 2,5 раза меньше оценки доли госсектора.

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Эксперты указывали на несколько из главных проблем МСБ. Во-первых, это высокая административная нагрузка: избыток статей об административных правонарушениях, требования которых не упорядочены по отраслям, а размер штрафов одинаков для МСБ и крупного бизнеса. Во-вторых, это несбалансированность налоговой системы, из-за которой малый бизнес со временем не трансформируется в средний.