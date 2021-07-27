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В Сбере теперь можно застраховаться от снижения оклада

В Сбере теперь можно застраховаться от снижения оклада
Иллюстрация: https://pixabay.com

Новую защитную опцию можно подключить в Сбербанк Онлайн в момент подачи заявки на кредит.

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» предложила заёмщикам потребительских кредитов Сбера страхование от снижения оклада.

При оформлении потребительского кредита клиент может подключиться к программе страхования жизни от «Сбербанк страхование жизни». Эта программа при оформлении в онлайн представляет собой конструктор, то есть клиент может самостоятельно выбрать страховые риски в любой комбинации: защиту жизни; здоровья; защиту на случай потери работы; защиту на случай снижения оклада.

Включение в программу новой опции позволит получить выплаты в случае снижения оклада более чем на 15%. Выплаты будут производиться в течение шести месяцев и компенсируют от 60% до 100% платежей по потребительскому кредиту в зависимости от размера снижения оклада.

Многие предприятия, столкнувшиеся со сложностями под влиянием пандемии, вынуждены оптимизировать условия труда — корректируют зарплаты, сокращают штат. Переживания относительно стабильности дохода испытывают даже те сотрудники, работодатели которых не предпринимали таких мер. Поэтому мы дополнили нашу программу страхования для заёмщиков потребительских кредитов актуальными рисками — страхованием от потери работы, а теперь и страхованием от снижения оклада. Эти опции востребованы у наших клиентов. Риск потери работы подключает 15% заёмщиков, оформляющих договор страхования жизни. Кстати, выплаты по этому риску с начала года составили уже 20 млн рублей. Риск снижения оклада только на этапе тестирования подключило более трёх тысяч клиентов, — комментирует Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Программа страхования от «Сбербанк страхование жизни» защитит клиента не только по базовым рискам, но и в случае потери работы, а теперь и снижения оклада, говорит Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка.

В январе-июне 2021 году компания выплатила жителям Урала по риску недобровольной потери работы 3,2 млн рублей. Подключиться к программе страхования при потребкредитовании можно в СберБанк Онлайн в момент подачи заявки на кредит, — добавляет спикер.

Плата за страхование для заёмщиков потребкредитов зависит от срока и суммы страхования, а также от набора выбранных рисков: чем больше пакетов рисков, тем меньше тариф на один пакет. Сумма кредита, включая страховую защиту, будет отображаться в СберБанк Онлайн при подаче заявки на кредит.

По рискам «Жизнь» и «Здоровье» программа доступна клиентам в возрасте от 18 до 65 лет, по рискам «Потеря работы» и «Снижение оклада» — от 18 до 55 лет для женщин, от 18 до 60 лет — для мужчин.

Справка

 
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объём собранной страховой премии за 2020 год составил 107 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года — 551,9 млрд рублей, страховые резервы — 484,4 млрд рублей. Лидер российского рынка страхования жизни. Рейтинговый класс по шкале RAEX («Эксперт РА») — ruAAA.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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