«Мне только спросить»: какую нефинансовую поддержку могут получить предприниматели региона

«Работу СОФПП можно разделить на два больших направления — это финансовая поддержка и нефинансовая. И, надо сказать, что количество предпринимателей, идущих в фонд не за деньгами, гораздо больше».

27 июля в пресс-центре ТАСС Урал состоялась пресс-конференция, посвященная нефинансовой поддержке предпринимателей Свердловской области. Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, и Виктория Казакова, министр инвестиций и развития области, рассказали, на какую помощь (помимо денежной) может претендовать региональный бизнес.

Для нужд предпринимателей в СОФПП разработали 16 комплексных услуг. В каждую из них входит целый набор информационных опций.

В начале года мы провели опрос действующего бизнеса и выявили несколько самых актуальных направлений развития, на основании которых были разработаны комплексные услуги. Например, есть услуги по цифровизации бизнеса, интернет-маркетингу, масштабированию бизнеса, участию в выставках, экономико-технологической модернизации производственных компаний, для инновационных компаний, для молодежи и другие. Для получения комплексной услуги предпринимателю нужно пройти тестирование — прескоринг, разработанный Минэконоразвития РФ и Корпорацией МСП. На данный момент система прескоринга строится на присвоении предпринимателю рейтинга с учетом различных стоп-факторов: например, задолженность по налогам, отсутствие в реестре ФНС и т.д. В общей сложности система оценивает 44 пункта, — рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Разработка ограничений в виде стоп-факторов была разработана вовсе не для того, чтобы ограничить предпринимателей в получении нефинансовой помощи СОФПП.

У нас нет задачи ограничить получателей поддержки. На самом деле на практике все выглядит так: например, мы видим задолженность по налогам, связываемся с предпринимателем, предлагаем ее устранить и только потом переходим к этапу поддержки, — отмечает Валерий Пиличев.

По данным Министерства экономического развития РФ, Свердловская область входит в топ-5 регионов по количеству предпринимателей, которые прошли прескоринг после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края. С начала 2021 года СОФПП провел прескоринг свыше 1100 предпринимателей. В ближайшее время большая часть из них получит комплексные услуги.

Министр призвала предпринимателей активнее делиться с фондом своими потребностями в сфере бизнес-образования и запросами на ту или иную информацию.

Это важно, чтобы мы могли упаковывать услуги под конкретную проблематику, — добавила Виктория Казакова.

Ознакомиться подробнее с комплексными услугами и их наполнением можно на сайте sofp.ru (в меню «Услуги» нужно выбрать «Комплексные» услуги и нажать на кнопку «Подобрать»).

Стоит отметить, разговор о нефинансовой поддержке предпринимательства поднялся не случайно. В 2021 году была переработана структура национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сейчас он состоит из трех федеральных проектов: «Самозанятые», «Лёгкий Старт» и «Акселерация». В каждом из этих проектов представлен большой объем именно нефинансовой поддержки. Соответственно, фонды, оказывающие помощь субъектам предпринимательства, должны были также пересмотреть подход к нефинансовой поддержке бизнеса.

Добавим, что Свердловская область демонстрирует одни из лучших в России результатов цифровизации бизнеса и системы его взаимоотношений с органами власти. Это зафиксировал недавний индекс цифровизации российского бизнеса, который министерство инвестиций Свердловской области подготовило совместно с банком «Открытие» и Национальным агентством финансовых исследований. Свердловские компании демонстрируют более высокие показатели по уровню интеграции цифровых технологий, информационной безопасности, а также уровню цифрового обучения и наличию профильных специалистов.