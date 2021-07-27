Без штампа. Как отсутствие данных о браке и детях в паспорте меняет сделки с недвижимостью

В паспорте теперь необязательно указывать наличие брака и детей. Риелторы готовятся к тому, что теперь на сделку будет уходить гораздо больше времени.

Штампы о браке и наличии детей в паспорте теперь необязательны. Это придает сделкам с жильем дополнительные риски, пишет «РБК Недвижимость».

Теперь отметки о наличии супруга/супруги и детей в паспорте будут ставиться добровольно, решение об этом на прошедшей неделе подписал Михаил Мишустин. В главном документе каждого россиянина теперь должны обязательно стоять только два штампа: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности. Нововведение коснется, кроме прочего, и рынка жилья, уверены эксперты.

Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко считает, что отсутствие в паспорте штампов о браке и детях сделает работу риелторов сложнее. Им придется тратить время на то, чтобы проверить информацию о семейном положении участников сделки.

Собственники вправе не предоставлять справки из ЗАГСа для сделки, а сторонним лицам такие данные не дадут. Получается, что если продавец захочет скрыть информацию о браке и детях, он это легко сделает, — говорит Елена Мищенко.

При этом отказ в предоставлении информации, вероятно, часто будет означать отказ от сделки. Вряд ли кто-то согласится купить квартиру у человека, который, возможно, скрывает супруга/супругу или детей.

Председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго напоминает, что штамп в паспорте о регистрации брака (или его отсутствие) никогда не был основным подтверждением факта брачных отношений или приобретения имущества в браке — на сделке всегда требовалось официальное подтверждение в виде свидетельства о заключении или расторжении брака.

Недобросовестные риелторы или лица, проверяющие сделку, конечно, могут ограничиться формальным наличием или отсутствием этого штампа в паспорте, — говорит Корчаго, отмечая, что и раньше нежелательный штамп легко можно было убрать из паспорта — например, при замене документа. — При проверке сделок как раньше, так и сейчас нужно свидетельство о заключении или расторжении брака.

Юлия Дымова, директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet, считает, что отмена отметок в паспорте о семейном положении и наличии детей не пойдет на пользу рынку, поскольку возрастает риск оспаривания сделок при недостаточно качественной юридической проверке объекта.

Председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова согласна с тем, что новые правила усложнят сделки со вторичкой.

Конечно, все можно перепроверить, но это дополнительные расходы. Люди будут чаще прибегать к услугам нотариусов, которые несут за сделку материальную ответственность. Казалось бы, нотариусы должны ликовать будущему потоку новых клиентов, но вряд ли они обрадуются. Ведь для нотариуса привлечение к сделкам с недвижимостью — это скорее головная боль. Им не очень интересно выступать гарантом сделок. Поэтому нотариусы начнут отказываться от таких сделок, — прогнозирует эксперт.

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