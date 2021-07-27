Власти продают Рефтинскую птицефабрику. Имена инвесторов не разглашаются

Первоначальная стоимость 100% акций птицефабрики — 2,5 млрд руб. В региональном правительстве надеются, что в ходе торгов цена повысится.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили продажу 100% акций птицефабрики «Рефтинская», которая находится на балансе региона. Такое решение приняли из-за тяжелого финансового положения предприятия, пишет «Ъ-Урал». Последние годы фабрика генерирует убытки. Это связано с рядом факторов, среди которых перенасыщение рынка мяса птицы, удорожание кормов, а также снижение покупательской способности.

По словам и.о. министра по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Сергея Зырянова, в 2017 г. чистый убыток предприятия составил 500 млн руб. За два года потери удалось снизить, однако на прибыль птицефабрика так и не вышла: в 2019 г. убыток был на уровне 213 млн руб., по итогам шести месяцев 2021 г. этот показатель составил 185 млн руб.

Задолженность птицефабрики перед поставщиками — 1,2 млрд руб., перед банками — более 1 млрд руб. С прошлого года банки отказываются кредитовать птицефабрику. Финансовый анализ предприятия вызывает опасение за способность птицефабрики продолжать свою деятельность в обозримом будущем, — отметил Сергей Зырянов.

Он также сообщил, что региональный бюджет сегодня дефицитный, поэтому выделить необходимые средства птицефабрике невозможно. Чтобы сохранить предприятие и коллектив (более 2 тыс. работников), власти решили привлечь инвестора.

Пакет в 100% акций планируется выставить на торги после окончания всех необходимых процедур. Первоначальная цена, по словам чиновника, составит 2,5 млрд руб. «Надеемся на повышение итоговой стоимости в ходе торгов», — поделился информацией Сергей Зырянов. Он предполагает, что сделка с новым собственником может быть закрыта уже в сентябре.

Потенциальные инвесторы у актива есть, но назвать их я не могу, — пояснил чиновник.

Ранее DК.RU сообщал, что в 2021 г. областные власти хотели продать несколько агрокомпаний, относящихся к государственной собственности. В их числе назывались ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», ОАО «Птицефабрика «Свердловская», АО «Ирбитский молочный завод. Впоследствии от продажи «Ирбитского молзавода» власти отказались.

Я вижу обеспокоенность работников, а штат у завода — около 1700 человек, это крупнейшее предприятие на востоке региона. И понимаю тревогу местных фермеров, которые поставляют сюда сырье. Сейчас, в период выхода из кризиса, не до подобных перемен. Нужно обеспечить стабильную работу, а уже потом думать о дальнейших шагах. За прошлый год Ирбитский молзавод закупил 197 тыс. тонн молока. Кроме того, завод ежегодно направляет не менее 400 млн руб. сельхозпроизводителям на посевную. Вся эта работа будет продолжена, — пояснил решение губернатор.

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