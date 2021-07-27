За полгода в России продали в полтора раза больше нового жилья, чем годом ранее

Количество зарегистрированных договоров долевого участия в первом полугодии превысило 422 тыс. штук. Но с 1 июля спрос по госпрограмме льготной ипотеки снизился примерно на 60%.

В первом полугодии 2021 г. в России было зафиксировано 422,5 тыс. договоров долевого участия в строительстве жилья (ДДУ) — это на 51% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные Росреестра. Больше всего сделок по ДДУ зарегистрировано в Москве — 68,3 тыс. сделок, в Московской области — 60,6 тыс., Санкт-Петербурге — 37,8 тыс., Краснодарском крае — 23,8 тыс., Новосибирской области — 16,6 тыс. руб.

По сравнению с началом 2020 года мы видим кратный рост заявлений на регистрацию недвижимости в электронном виде. Количество заявлений на учетно-регистрационные действия в электронном виде увеличилось в два раза (до 40% в июле 2021 года), по ипотеке — более чем в пять раз (50%), по заявлениям на регистрацию ДДУ — в три раза (55%), — говорит замглавы Росреестра Елена Мартынова.

Цена вторички в Екатеринбурге установила новый рекорд

Зафиксирован также серьезный рост в сегменте ипотечных сделок, за январь-июнь 2021 г. было зафиксировано 1,8 млн сделок по ипотеке — это на 41,5% больше, чем за первую половину 2020 г.

Вырос спрос также и на вторичке, там было зафиксировано 1,9 млн сделок — это на 35,4% больше аналогичного периода 2020 года (1,4 млн). Больше всего сделок на вторичном рынке в Краснодарском крае (114 тыс.), Московской области (97 тыс.), Москве (80 тыс.) и Свердловской области (73 тыс.).

С 1 июля 2021 г. по льготной ипотеке выросли ставки и снизились лимиты, что привело к серьезному падению спроса. Основным фактором стало именно уменьшение максимальной суммы кредита по госпрограмме с 12 до 3 млн рублей — в ВТБ за первую половину июля спрос на нее сократился более чем на 60%, говорит зампред банка Анатолий Печатников. Кроме того, средняя стоимость покупки жилья на первичном рынке в Москве и области снизилась по сравнению с июнем на 7%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 10%.