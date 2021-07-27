Срыв дедлайна — и финансовые, и эмоциональные потери. Как научиться укладываться в сроки

Правильно продуманное время выполнения задачи решает множество проблем в жизни. Это навык, которому можно учиться. Как? Объясняет Сет Годин.

Сет Годин, известный на весь мир маркетолог, раскрывает секреты того, как правильно ставить сроки и не срывать их.

По мнению эксперта, всем организованным системам и обществам сроки крайне важны. Построить крепкий дом невозможно, если субподрядчики будут делать работы когда им вздумается. Издательства и киностудии планируют премьеры на год вперед, чтобы маркетологи и отдела распространения могли сработать максимально эффективно. Программное обеспечение зависит от подсистем, которые должны быть установлены прежде чем заработает сама программа.

У дедлайна всегда есть реальная цена. Невыполненная вовремя задача ведет к организационным издержкам, ущербу репутации или бренду. Платит свою цену и человек, испытывая стресс из-за упущенных сроков и обещаний.

Для того, чтобы планировать верно и быть тем, кто никогда не срывает сроки, стоит учитывать следующее:

— Если вы работаете в отрасли, где единственный способ «победить» — это солгать о сроках, осознайте, что вести конкуренцию в этой отрасли — ваш выбор, и примите тот факт, что сроки будут сорваны, а эмоциональные издержки неизбежны.

— Не устанавливайте ложные дедлайны в качестве стимула. Это не со всеми срабатывает, а значит, кто-то прислушается к вашим словам и действительно сделает все вовремя, а кто-то сочтет это просто рекомендацией. В то же время не используйте внутренние дедлайны как гарантированный компонент внешних обещаний. Проект без буферного пространства наверняка задержится. Не вероятно, а наверняка. Чем лучше буферы, тем точнее сроки.

— Примите тот факт, что выпустить что-то к конкретному сроку дороже, чем сделать это по готовности.

— Для соблюдения сроков недостаточно «стараться изо всех сил». Соблюдение сроков требует системного подхода к планированию.

— Нельзя решать проблему дедлайна, выполняя обещанное не полностью, а лишь частично. Это проигрышная битва. Оптимальное решение — реструктурировать характеристики продукта, удаляя или добавляя отдельные блоки.

— Только один крайний срок — это крайний срок, который точно не будет соблюден.

— Мифический показатель «человеко-месяц» — серьезная ловушка. Девять человек, работающих вместе в полной гармонии, не смогут родить ребенка за один месяц. Привлечение большего числа людей к проекту не всегда ускоряет его.

— Узкие места полезны, пока их нет. Если всего один человек утверждает каждый элемент проекта, маловероятно, что вы сможете запустить параллельно множество элементов.

— Дискуссии о сроках часто сводятся к вопросам доверия, стыда и усилий.

— Скрытые проблемы не решаются сами по себе. В мире гиперсвязи нет технических причин, по которым руководитель не знает о состоянии проекта так же хорошо, как его команда.

— Как и большинство других важных вещей, соблюдение сроков — это навык, ему можно научиться.

Ранее на DK.RU: «Не убегайте, если вас ждет сражение, и не сражайтесь, если сражение того не стоит»