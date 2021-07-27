В Екатеринбурге запустили первый в России Hyatt Place. На открытие потребовалось три года

Первоначально открыть 4-зведочный Hyatt Place Ekaterinburg должны были к Чемпионату мира по футболу в 2018 г. Но открылся отель только сегодня.

В качестве гостиничного оператора выступает Hyatt Internetional Corporation, управляющая более чем 1000 отелями по всему миру, из них почти 400 под брендом Hyatt Place. Отель в Екатеринбурге стал первым в России, работающим под этим брендом. Инвесторами проекта ввыступили акционеры УГМК.

Открытие было торжественным, но малолюдным. Представителей СМИ на событие не пригласили — из-за ограничений по COVID. В церемонии участвовали полпред Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Сегодня происходит очень интересное, значимое событие — образован еще один центр притяжения Екатеринбурга, — заявил на открытии глава УГМК и добавил: — У нас есть еще много планов по дальнейшему улучшению того, как жить в этом городе, как в нем работать и отдыхать.

По мнению полпреда Владимира Якушева, появление гостиницы такого уровня говорит о том, что Екатеринбург реально стал третьей столицей России.

Это показатель того, что областные и муниципальные власти совместно работают над проектами, повышающими инвестиционную привлекательность региона, — отметил Владимир Якушев.

Евгений Куйвашев рассказал о событиях, которые в ближайшее время планируются в регионе и которые привлекут сюда гостей.

Мы много работаем над развитием туристической сферы региона. Проводим крупнейшие деловые, спортивные и культурные мероприятия международного уровня. Свердловская область входит в топ-10 регионов России в Национальном туристическом рейтинге и продолжает укреплять свои позиции. В ближайшие годы у нас пройдут Чемпионат мира по волейболу и Универсиада. Гости приедут и на трёхсотлетие Екатеринбурга. Уверен, что новый «Хаятт» окажется в центре этих событий, — заявил губернатор.

Общая площадь помещений в 14-этажном Hyatt Place Ekaterinburg — 9,1 тыс. кв. м. Отель предлагает 146 дизайнерских номеров четырех категорий — Кинг, Твин, Делакс (8 номеров) и Люкс (7 номеров). Отличительная особенность номеров всех категорий — наличие отдельных зон для сна, работы и отдыха, а в номерах повышенной категории — наличие обеденной зоны.

В гостинице обеспечены мероприятия по беспрепятственному движению маломобильных групп населения, имеется два специализированных номера, — рассказали в пресс-службе УГМК.

Принимать гостей новый отель начнет 31 июля.

Забронировано уже достаточное количество номеров, — сообщили в отеле.

Напомним, строительство второго в городе отеля бренда Hyatt Place идет с 2017 г. Первоначально сдать гостиницу планировали еще к Чемпионату мира по футболу 2018 г., однако этого не произошло. За время работ сменился генподрядчик — вместо сербско-итальянской компании Tradeunique здание передали «ПСК Термоинжениринг». Также повысился класс отеля — с «бизнеса» на «бизнес плюс». После смены генподрядчика новой датой открытия отеля называли март 2019 г., затем — лето 2021 г., сообщал DK.RU.

Также наше издание рассказывало, что в конце октября 2020 г. советник гендиректора УГМК Андрея Козицына Алексей Рябцев, который курировал строительство отеля, покончил с собой. По одной из версий, причиной стали неурядицы со сдачей отеля — по словам друзей, у Алексея Рябцева было обостренное чувство долга.