В Свердловскую область поступила новая вакцина, а COVID подошел к плато

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что к сентябрю коллективный иммунитет в округе должен быть на уровне 60%, к ноябрю — 80%. Этого возможно достичь вакцинацией.

По данным полпредства, на сегодня во всех регионах УрФО первым компонентом вакцины привились 2,9 млн уральцев, прошли полный курс вакцинации — 2 млн человек. Чтобы достичь показателя по коллективному иммунитету в 60%, привиться должны 5,7 млн человек.

В Свердловской области, по данным на 27 июля, число вакцинированных первым компонентом приближается к 28%. Вторым компонентом привились около 20% населения.

В целом по области привито 847 тыс. человек. Вакцины на сегодняшний день достаточно, она поступает ритмично: в субботу мы получили 44-45 тыс. доз, — рассказал 27 июля на брифинге главный врач городского Центра медицинской профилактики Александр Харитонов.

Также 27 июля оперштаб сообщил о поступлении в регион новой вакцины — «Спутник Лайт».

Она будет использована для вакцинации переболевших COVID-19 более шести месяцев назад и повторной вакцинации привитых более шести месяцев назад. Первоочередное право вакцинации будут иметь медицинские работники и работники сферы образования, — отметил главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов

Всего в Свердловскую область доставили 13 тыс. доз препарата, из них 7,5 тыс. доз распределены по больницам Екатеринбурга, 2 тыс. направлены в больницы Нижнего Тагила.

Тем временем уровень распространения инфекции начал замедляться. В Свердловской области за последние сутки, по данным оперштаба, выявлено 490 новых случаев Covid-19. Днем раньше было 494. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 105 408, напоминает JustMedia.ru. За время пандемии медики вылечили от коронавируса 98002 человека, погибли 4276 свердловчан.

Записаться на ревакцинацию «Спутником Лайт» можно через сайты медицинских организаций, регистратуру или лично обратившись в поликлинику. О том, что прививку будут ставить в мобильных центрах вакцинации, оперштаб пока не сообщает.

Ранее DK.RU писал, что в пунктах вакцинации, расположенных в ТЦ Екатеринбурга, ввели электронную очередь. Теперь для того, чтобы привиться от COVID-19 вне медицинских учреждений, нужно взять талон и следить за движением очереди на табло. Талоны выдаются только на текущий день.

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