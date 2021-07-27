Цена вторички в Екатеринбурге установила новый рекорд

К концу июля стоимость 1 кв. м жилой площади на вторичном рынке жилья достигла 84 158 руб. «Это очередной новый ценовой рекорд на локальном рынке», — комментируют в УПН.

Уральская палата недвижимости (УПН) опубликовала очередной аналитический отчет о положении дел на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге. По данным риелторов, за последние четыре недели фиксируется снижение объема предложения на 3,3%. При этом с начала года объектов в Базе стало больше на 3,2%.

Наиболее дорогие квартиры, разумеется, в центре города: там стоимость 1 кв. м жилой площади повысилась на 1,5% — в среднем до 114 483 руб.

Для квартир первого и второго ценового поясов на этот раз характерны корректировки — 0,4% и 0,5% соответственно. Квадратный метр в районах, приближенных к Центру, продают по 91 384 руб. В районах второго ценового пояса цена квадратного метра достигла уровня 78 550 руб., — говорится в отчете.

Подорожали и квартиры в более отдаленных районах. Жилая площадь в третьем поясе стала дороже на те же 0,4%: средняя цена здесь составляет 68 763 руб./кв. м.

Однако наибольшее повышение цен зафиксировано в четвертом поясе — это такие районы, как Горный щит, Шабровский, Изоплит, поселок Исток, Палкино и Палкинский торфяник, Северка. За месяц жилье здесь подорожало на 1,6% и обойдется покупателю в 54 189 руб. за 1 кв. м.

Что касается форматов квартир, здесь наибольшее подорожание наблюдается у «пентагонов»»и «хрущевок». Первые стали дороже на 1,2%, стоимость квартир в панельных девятиэтажках 70-80-х годов постройки составила 74 847 руб./кв. м. Цена квадратного метра квартир в пятиэтажных домах 60-70-х выросла на 1,1% — в среднем до 73 142 руб.«Полнометражки» скинули в цене 2,7%: «сталинки» можно купить по 66 584 руб./кв. м в среднем. Подешевели и «брежневки», но падение не такое сильное — 0,6%. Квадратный метр в домах «эпохи застоя» продают по 72 340 руб.

Незначительно выросли цены на «улучшенки» (+0,1% за четыре недели), квадратный метр объектов в типовых домах 80-90-х годов стоит 76 429 руб. Для квартир в современных домах отмечаем рост цены на 1%, «спецпроекты» обойдутся покупателю по 95 490 руб./кв. м, — посчитали аналитики УПН

«Однушки» представлены по средней цене 92 409 руб./кв. м. Цена «двушек» на сегодня — 82 053 руб./кв. м в среднем. Многокомнатные объекты едва снизились в цене на 0,2%: текущая средняя цена четырехкомнатных квартир на рынке составляет 81 750 руб./кв. м.

Весомую корректировку зафиксировали в ценах трехкомнатных квартир: они стали дороже на 1,3%. Квадратный метр «трешек» продают в среднем по 83 829 руб. Подорожали и комнаты — на 1,3%: квадратный метр комнат на рынке представлен по цене 62 212 руб.

Квартиры пригорода также стали менее доступными для покупателей с приростом цены на 1,3%, квадратный метр таких объектов находится на отметке 61 248 руб.

Ранее DK.RU писал, что новостройки Свердловской области вошли в топ-20 самых дорогих в стране. Наш регион занял 17-ю строчку рейтинга со средней ценой в 71,46 тыс. руб. за 1 кв. м в новом доме. В среднем 1 кв. м в новостройке России стоит 103,95 тыс. руб.

Ипотека — ключевой фактор российского рынка жилья. Пока покупатели вторичного рынка спешат взять не сильно подорожавшие кредиты, а на первичном рынке — все торопятся успеть до 1 июля, даты предполагаемой отмены льготного кредитования. Но резервы ипотеки для вывода рынка на более высокий объем продаж исчерпаны. Рост предложения будет ограничивать дальнейший рост цен. Поэтому уже к осени настроения продавцов и покупателей могут скорректироваться. Рынку жилья придется вспомнить о работе в условиях повышенной конкуренции, а правительству — искать новые стимулы для сохранения стабильного спроса на жилье, — подчеркивает Михаил Хорьков.

Напомним, что Владимир Путин продлил льготную ипотеку еще на год. Но на других условиях — они стали менее доступными.

Тем временем застройщики региона бьют рекорды пятилетней давности: с января по май 2021 г. в Свердловской области построено 934,6 тыс. кв. м многоэтажного и индивидуального жилья. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 г. и лучший результат стройкомплекса Среднего Урала с 2016 г.

Наибольший прирост жилья — в Екатеринбурге. Как рассказывал DK.RU со ссылкой на аналитику УПН, по индексу башенных кранов во втором квартале 2021 г. столица Среднего Урала вернулась к пиковым показателям 2019 г.: 143 штуки — плюс 25 (21%) за квартал. По сравнению с серединой прошлого рода рост составил 19%.

Сейчас в Екатеринбурге активно строится почти 3 млн кв. м жилья, во втором квартале прошлого года этот показатель был на уровне 2,5 млн кв. м. При этом число нереализованных новостроек на рынке остается рекордно высоким — 27 тыс. квартир.