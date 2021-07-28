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«Мы — поставщик кадров для внутреннего рынка». Как устроена магистратура УрГЭУ

Алла Матвеева, директор Института магистратуры Уральского Государственного Экономического Университета
Алла Матвеева, директор Института магистратуры Уральского Государственного Экономического Университета. Иллюстрация: УрГЭУ

«Согласно новым квалификационным требованиям, у руководителей, ответственных за работу крупных организаций или подразделений, должен быть как минимум седьмой уровень квалификации, т.е. магистратура».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ОБРАЗОВАНИЕ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Специалисты, за плечами которых есть законченный бакалавриат, могут претендовать лишь на должности помощников руководителей. Где в Екатеринбурге повысить профессиональную квалификацию, получить новую специализацию и сразу — предложение о работе, в интервью DK.RU рассказала Алла Матвеева, директор Института магистратуры Уральского Государственного Экономического Университета (УрГЭУ).

Алла Ивановна, одна из функций магистреских программ — более углубленное изучение той или иной специализации. Но необходимые знания можно получить, к примеру, на краткосрочных курсах или онлайн-курсах. В чем преимущества магистерского образования?

— Во-первых, в России обновились квалификационные требования. Люди, претендующие на руководящие должности, должны иметь как минимум седьмой уровень квалификации (всего их девять). Он предполагает наличие магистерского образования, и наш вуз предлагает большой выбор самых разнообразных программ.

Действительно, сейчас множество различных онлайн-курсов, на которых также можно получить знания и навыки в выбранной области. Но при предъявлении работодателю диплом магистра государственного образца явно перевесит сертификат об окончании курсов.

Еще один момент: можно набрать множество онлайн-курсов и в итоге их стоимость выйдет куда выше, чем стоимость одной магистерской программы. А на наших программах предусмотрены бюджетные места. 

Ну и всегда важно, кто учит. В нашей магистратуре работают профессора — люди самых высоких компетенций, со своими научными публикациями. Вообще, магистратура необходима тем, кто хочет развиваться, заниматься наукой и подниматься по карьерной лестнице.

Расскажите о преимуществах магистратуры УрГЭУ?

 — Мы пропагандируем индивидуальный подход ко всем магистрантам. Кто такой магистрант? Это не случайный человек, а тот, кто целенаправленно выбрал для себя путь повышения квалификации, тот, кто готов и хочет учиться. Соответственно, и подход к таким людям должен быть особым.

Второе, что отличает магистратуру УрГЭУ — разнообразие программ. Мы проводили сравнительный анализ с другими вузами города, смотрели, какие программы повторяются, а какие — нет. 90% магистерских направлений нашего вуза уникальны: «Международный бизнес (на английском языке)», «Стратегическое и проектное управление», «Управление в туризме и сфере гостеприимства», «Управление персоналом и данные о людях», «Бизнес-модели и цифровые решения» — и это я перечислила лишь малую часть уникальных магистерских программ  УрГЭУ.

Кроме того, из нашей магистратуры выходят сформировавшиеся специалисты, интересные работодателям. В качестве ВКР некоторые магистранты презентуют бизнес-проект, стартап. Работодатели, присутствующие на защите, часто интересуются такими проектами — в них есть новизна, экономическое обоснование.

Вообще за каждой магистерской программой у нас закреплены куратор от вуза и от одной из местных компаний. Так что наша магистратура получается практикоориентированной. Ребят после окончания магистратуры буквально расхватывают такие крупные компании как УГМК, «СКБ Контур», группа «Синара», Сбербанк, ТМК и т.д.

Какие магистерские программы пользуются наибольшим спросом среди абитуриентов?

— Надо отметить, что любая из наших программ — это ответ на запрос рынка. Нет бесполезных или невостребованных. Каждый студент вправе выбрать для себя не только интересующее направление, но и способ обучения — очно, очно/заочно и заочно.

У нас разработано 11 магистерских направлений и 30 разнообразных программ. Популярностью пользуются, к примеру, «Финансовый учет и налоговый аудит», «Бизнес-экспертиза и ценообразование товарных рынков», «Управление проектами и программами», «Экономика человеческих ресурсов», «Управление цифровыми предприятиями». На эти направления очень большой поток студентов. Поступают не только бакалавры-выпускники нашего вуза, но и люди, оставшиеся без работы из-за ковида — им необходимо получить новую специальность, чтобы продолжить профессиональную деятельность. В рамках каждой программы мы учим магистрантов руководить коллективами — делегировать полномочия, выстраивать коммуникацию с командой, систему мотивации сотрудников, нестандартно мыслить и принимать решения в условиях неопределенности — все это очень важно для любого современного руководителя.

Отдельно хочу рассказать про программу «Международный бизнес». Мы запустили ее полностью на английском языке — все методические материалы, лекции, все на английском. Можете себе представить уровень преподавателей на программе? К ним требования как к нобелевским лауреатам. Ребята получают знания как в МГУ или «Плехановке».

Вы уже упомянули об интересе работодателей к выпускникам магистерских программ  УрГЭУ. Расскажите, пожалуйста, о своих магистрантах, которые сумели реализовать себя в той или иной крупной компании Екатеринбурга.

— Фамилии, которые я сейчас перечислю, вам наверняка хорошо известны: Василий Старков, заместитель Министра транспорта и связи Свердловской области, Алексей Серебряков, директор центра сопровождений клиентских операций Сбербанка России, Игорь Ковпак, президент группы компаний «Кировский», Елена Сурина, генеральный директор торговой сети «Гипербола», Андрей Казанцев, директор представительства Внешэкономбанка в Екатеринбурге, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и многие другие.

Наверняка в ближайшем будущем и другие выпускники магистерских программ УрГЭУ станут известны в городе и за его пределами. Только в этом году работодатели, присутствовавшие на защитах выпускных квалификационных работ, пригласили на собеседование 80 молодых магистрантов. Еще 30 резюме выпускников были отправлены по запросам крупных компаний Екатеринбурга.

Расскажите о порядке приема в магистратуру? Когда подавать документы?

— Прием документов в магистратуру проходит в несколько этапов. Все зависит от выбранной формы обучения. Если магистрант планирует обучаться очно:

  • 18 июня — 6 августа 2021 г. необходимо подать документы на бюджетные места;
  • 18 июня — 24 августа 2021 г. необходимо подать документы на платные места;
  • 6 — 13 августа 2021 г. – вступительные экзамены для бюджета;
  • 6 — 26 августа 2021 г. — вступительные экзамены на платном отделении;

Для очно-заочной и заочной форм обучения даты приема документов и вступительных экзаменов слегка отличаются.

  • 18 июня — 6 августа  — прием документов на бюджет;
  • 18 июня — 22 октября — прием документов на платное отделение;
  • 6 —13 августа — вступительные экзамены для бюджета;
  • 16 июля — 27 октября — вступительные экзамены для платного отделения

Поступить в магистратуру могут как вчерашние выпускники бакалавриата, так и более взрослые люди, кто хочет сменить профессиональные компетенции или, наоборот, усилить знания по определенному профилю. К нам часто приходят люди старше 50 лет. Для них магистратура — это взвешенный и осознанный выбор. Они хотят быть востребованными и продолжать трудовую деятельность на более высоких позициях.

Добавятся ли новые магистерские программы к уже существующим в вашем вузе?

— В ближайшее время мы планируем открыть новые направления по юриспруденции и провести актуализацию уже существующих программ в соответствии с требованиями работодателей.

Что бы вы сказали тем, кто до сих пор сомневается в необходимости магистерского образования?

 — Магистратура УрГЭУ — это быстрый путь к успеху. Магистранты получают не только углубленные знания по своей специализации, но и связи, и возможность заложить фундамент для управленческой карьеры. У магистрантов есть уникальная возможность вступить в прямой диалог с работодателями, минуя отдел кадров. Главное — старание, упорство и желание.

Автор: Андрей Каяк
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