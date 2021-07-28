«Мы — поставщик кадров для внутреннего рынка». Как устроена магистратура УрГЭУ

«Согласно новым квалификационным требованиям, у руководителей, ответственных за работу крупных организаций или подразделений, должен быть как минимум седьмой уровень квалификации, т.е. магистратура».

Специалисты, за плечами которых есть законченный бакалавриат, могут претендовать лишь на должности помощников руководителей. Где в Екатеринбурге повысить профессиональную квалификацию, получить новую специализацию и сразу — предложение о работе, в интервью DK.RU рассказала Алла Матвеева, директор Института магистратуры Уральского Государственного Экономического Университета (УрГЭУ).

Алла Ивановна, одна из функций магистреских программ — более углубленное изучение той или иной специализации. Но необходимые знания можно получить, к примеру, на краткосрочных курсах или онлайн-курсах. В чем преимущества магистерского образования?

— Во-первых, в России обновились квалификационные требования. Люди, претендующие на руководящие должности, должны иметь как минимум седьмой уровень квалификации (всего их девять). Он предполагает наличие магистерского образования, и наш вуз предлагает большой выбор самых разнообразных программ.

Действительно, сейчас множество различных онлайн-курсов, на которых также можно получить знания и навыки в выбранной области. Но при предъявлении работодателю диплом магистра государственного образца явно перевесит сертификат об окончании курсов.

Еще один момент: можно набрать множество онлайн-курсов и в итоге их стоимость выйдет куда выше, чем стоимость одной магистерской программы. А на наших программах предусмотрены бюджетные места.

Ну и всегда важно, кто учит. В нашей магистратуре работают профессора — люди самых высоких компетенций, со своими научными публикациями. Вообще, магистратура необходима тем, кто хочет развиваться, заниматься наукой и подниматься по карьерной лестнице.

Расскажите о преимуществах магистратуры УрГЭУ?

— Мы пропагандируем индивидуальный подход ко всем магистрантам. Кто такой магистрант? Это не случайный человек, а тот, кто целенаправленно выбрал для себя путь повышения квалификации, тот, кто готов и хочет учиться. Соответственно, и подход к таким людям должен быть особым.

Второе, что отличает магистратуру УрГЭУ — разнообразие программ. Мы проводили сравнительный анализ с другими вузами города, смотрели, какие программы повторяются, а какие — нет. 90% магистерских направлений нашего вуза уникальны: «Международный бизнес (на английском языке)», «Стратегическое и проектное управление», «Управление в туризме и сфере гостеприимства», «Управление персоналом и данные о людях», «Бизнес-модели и цифровые решения» — и это я перечислила лишь малую часть уникальных магистерских программ УрГЭУ.

Кроме того, из нашей магистратуры выходят сформировавшиеся специалисты, интересные работодателям. В качестве ВКР некоторые магистранты презентуют бизнес-проект, стартап. Работодатели, присутствующие на защите, часто интересуются такими проектами — в них есть новизна, экономическое обоснование.

Вообще за каждой магистерской программой у нас закреплены куратор от вуза и от одной из местных компаний. Так что наша магистратура получается практикоориентированной. Ребят после окончания магистратуры буквально расхватывают такие крупные компании как УГМК, «СКБ Контур», группа «Синара», Сбербанк, ТМК и т.д.

Какие магистерские программы пользуются наибольшим спросом среди абитуриентов?

— Надо отметить, что любая из наших программ — это ответ на запрос рынка. Нет бесполезных или невостребованных. Каждый студент вправе выбрать для себя не только интересующее направление, но и способ обучения — очно, очно/заочно и заочно.

У нас разработано 11 магистерских направлений и 30 разнообразных программ. Популярностью пользуются, к примеру, «Финансовый учет и налоговый аудит», «Бизнес-экспертиза и ценообразование товарных рынков», «Управление проектами и программами», «Экономика человеческих ресурсов», «Управление цифровыми предприятиями». На эти направления очень большой поток студентов. Поступают не только бакалавры-выпускники нашего вуза, но и люди, оставшиеся без работы из-за ковида — им необходимо получить новую специальность, чтобы продолжить профессиональную деятельность. В рамках каждой программы мы учим магистрантов руководить коллективами — делегировать полномочия, выстраивать коммуникацию с командой, систему мотивации сотрудников, нестандартно мыслить и принимать решения в условиях неопределенности — все это очень важно для любого современного руководителя.

Отдельно хочу рассказать про программу «Международный бизнес». Мы запустили ее полностью на английском языке — все методические материалы, лекции, все на английском. Можете себе представить уровень преподавателей на программе? К ним требования как к нобелевским лауреатам. Ребята получают знания как в МГУ или «Плехановке».

Вы уже упомянули об интересе работодателей к выпускникам магистерских программ УрГЭУ. Расскажите, пожалуйста, о своих магистрантах, которые сумели реализовать себя в той или иной крупной компании Екатеринбурга.

— Фамилии, которые я сейчас перечислю, вам наверняка хорошо известны: Василий Старков, заместитель Министра транспорта и связи Свердловской области, Алексей Серебряков, директор центра сопровождений клиентских операций Сбербанка России, Игорь Ковпак, президент группы компаний «Кировский», Елена Сурина, генеральный директор торговой сети «Гипербола», Андрей Казанцев, директор представительства Внешэкономбанка в Екатеринбурге, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и многие другие.

Наверняка в ближайшем будущем и другие выпускники магистерских программ УрГЭУ станут известны в городе и за его пределами. Только в этом году работодатели, присутствовавшие на защитах выпускных квалификационных работ, пригласили на собеседование 80 молодых магистрантов. Еще 30 резюме выпускников были отправлены по запросам крупных компаний Екатеринбурга.

Расскажите о порядке приема в магистратуру? Когда подавать документы?

— Прием документов в магистратуру проходит в несколько этапов. Все зависит от выбранной формы обучения. Если магистрант планирует обучаться очно:

18 июня — 6 августа 2021 г. необходимо подать документы на бюджетные места;

18 июня — 24 августа 2021 г. необходимо подать документы на платные места;

6 — 13 августа 2021 г. – вступительные экзамены для бюджета;

6 — 26 августа 2021 г. — вступительные экзамены на платном отделении;

Для очно-заочной и заочной форм обучения даты приема документов и вступительных экзаменов слегка отличаются.

18 июня — 6 августа — прием документов на бюджет;

18 июня — 22 октября — прием документов на платное отделение;

6 —13 августа — вступительные экзамены для бюджета;

16 июля — 27 октября — вступительные экзамены для платного отделения

Поступить в магистратуру могут как вчерашние выпускники бакалавриата, так и более взрослые люди, кто хочет сменить профессиональные компетенции или, наоборот, усилить знания по определенному профилю. К нам часто приходят люди старше 50 лет. Для них магистратура — это взвешенный и осознанный выбор. Они хотят быть востребованными и продолжать трудовую деятельность на более высоких позициях.

Добавятся ли новые магистерские программы к уже существующим в вашем вузе?

— В ближайшее время мы планируем открыть новые направления по юриспруденции и провести актуализацию уже существующих программ в соответствии с требованиями работодателей.

Что бы вы сказали тем, кто до сих пор сомневается в необходимости магистерского образования?

— Магистратура УрГЭУ — это быстрый путь к успеху. Магистранты получают не только углубленные знания по своей специализации, но и связи, и возможность заложить фундамент для управленческой карьеры. У магистрантов есть уникальная возможность вступить в прямой диалог с работодателями, минуя отдел кадров. Главное — старание, упорство и желание.