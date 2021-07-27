Вкладчикам рухнувшей пирамиды Finiko предлагают вернуть деньги «коллективными медитациями»

В июле финансовая пирамида «Финико» прекратила выплаты вкладчикам. Они нередко брали кредиты на сотни тысяч рублей, чтобы внести на счет, а теперь их призывают не писать заявления в полицию.

Создатели «Финико» (Finiko) называют ее «автоматизированной системой генерации прибыли», которая работает «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов». Finiko привлекала средства граждан с 2019 г., обещая доходность порядка 25% годовых в месяц. Когда сайты пирамиды были доступны, там говорилось, что компания предлагает программы по закрытию кредитов за 35% от стоимости долга и покупку недвижимости и автомобилей — также за 35% стоимости.

Среди руководителей Finiko — Кирилл Доронин, основатель «антиколлекторского агентства» Eskalat, которое получило множество негативных отзывов и зыстро закрылось, Эдвард Сабиров (партнер бывшего министра связи РФ Николая Никифорова — тот говорил, что лично он не сомневается в честности Сабирова), Зыгмунт Зыгмунтовичь и Марат Сабиров.

Частный инвестор Сергей Габов еще в октябре 2020 г. указывал на признаки, которые говорили о том, что связываться с организацией не стоит:

Отсутствие российского юрлица;

Сомнительное прошлое основателя проекта;

Отсутствие гарантий сохранности денег клиента;

Выплата по крайней мере части вознаграждения в партнерской программе за счет взносов новых клиентов.

В декабре 2020 г. прокуратура Татарстана сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере). У «Финико» не было лицензии форекс-дилера, она не зарегистрирована в государственных реестрах и в налоговых органах. Тогда, по оценке прокуратуры, злоумышленники привлекли не менее 80 млн руб.

В июне 2021 г. Центробанк включил «Финико» в список компаний с признаками финансовой пирамиды. Вскоре после этого компания прекратила выплаты вкладчикам. После этого многие клиенты, потерявшие вложенные средства уже написали заявления в полицию, но находятся и те, кто призывает этого не делать, а взамен устроить «коллективную медитацию», повторяя фразу «Финико продолжает работать как прежде, все выплаты восстановлены. Благодарю Вселенную, себя, бога, организаторов и каждого партнера». Одновременно в чате вкладчики делились историями о финансовых потерях: «Взяла кредит на 2 млн руб. и внесла в «Финико» месяц назад. Естественно, ни копейки ни получила. Осталась с двумя детьми и огромным долгом. Муж, если узнает, прибьет меня».

В то же время в одном из телеграм-каналов Finiko говорится, что уже запущена новая компания Кирилла Доронина — om-finom.com. С ее помощью он обещает ускорить выплаты вкладчикам, а пока обвиняет своих партнеров в том, что те не выходят на связь, но призывает их помириться и вернуться в команду.