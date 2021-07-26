В пунктах вакцинации, расположенных в ТЦ Екатеринбурга, ввели электронную очередь

Теперь для того, чтобы привиться от COVID-19 в торговых центрах города, нужно взять талон и следить за движением очереди на табло. Взять талон можно только на текущий день.

В трех пунктах вакцинации от COVID-19 в Екатеринбурге начала работать электронная очередь. Информационные табло установлены в ТЦ «Гринвич», «МЕГА» и «Академический». Желающим привиться нужно просто взять талон и следить за своей очередью.

В пункте вакцинации уточнили, что записаться заранее нельзя, талон можно взять «только день в день».

За последние сутки, по сообщениям оперштаба, в регионе выявили еще 494 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в регионе заболели 104 918 человек. За сутки умерли 16 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Напомним, чтобы снизить рост заболеваемости, в регионе отменили крупные мероприятия, в том числе День города в Екатеринбурге. При этом на прошлой неделе власти региона заявили, что делать вакцинация обязательной в области не планируется.

Также DK.RU писал, что федеральные власти выделят более 5 млрд руб. уральским больницам на ковидные расходы. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства РФ более 85 млрд руб. российским регионам на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи — в том числе по причине коронавируса. В УрФО направят 5 млрд 97 млн руб., Свердловской области достанется 1 млрд 146 млн руб.