Банки стали отказывать в обслуживании компаниям из списка «нелегалов» от ЦБ

Банки стали применять меры к компаниям из информационный списка организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке — хотя в нем есть и проверенные структуры.

Компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, которые попали в информационный список ЦБ, сталкиваются с отказами в банковском обслуживании, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Сейчас в списке более 2 тыс. компаний, в том числе иностранных.

Список призван в первую очередь привлечь внимание граждан, но финучреждения начали действовать превентивно: одной компании из листа банки рекомендовали закрыть счет в течение 30 дней, другой отказали в открытии счета.

В список ЦБ может попасть даже иностранная компания, ориентированная на работу с российской аудиторией, если у нее нет имеет лицензии. Так, в список попал и американский Interactive brokers, популярный среди россиян, инвестирующих на фондовом рынке.

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Включение компании в список может повлечь за собой отказ в выдаче лицензии и открытии счетов, закрытию существующих счетов в банках и платежных системах, говорит управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев. Хотя последствия за попадание в список не закреплены законодательно, банки «предпочитают не работать с лицами из списка».

Далее банки могут отказаться принимать платежи в сторону компаний из списка, считает источник издания. Информационные письма ЦБ служат сигналами для банков об усилении внимания к отдельным категориям клиентов, отмечает адвокат юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов.