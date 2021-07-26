«Сыроварня» Новикова открывается в Екатеринбурге в начале августа

В здании ККТ «Космос» в ближайшие недели откроется новое заведение. Ресторан с собственной сыроварней, итальянскими блюдами и большой винной картой ждали в городе последние пару лет.

В центре Екатеринбурга в начале августа откроется ресторан от известного российского ресторатора Аркадия Новикова. В «Сыроварне» посетителям предложат итальянскую кухню, пишет JustMedia.

Управляющий нового заведения Владимир Бордунов рассказал, что точной даты открытия пока нет, к тому же не предполагается, что это будет громкое мероприятие:

Просто откроем двери гостям. Пока планы у нас такие. Штат практически набрали, незакрытыми остались единичные позиции.

Ресторан будет расположен в здании ККТ «Космос». Предполагалось, что он откроется в середине июля, но подготовительные работы затянулись.

Меню «Сыроварни» Екатеринбурга будет аналогичным другим ресторанам сети, в том числе заведению, расположенному на «Красном октябре» в Москве. Гостей ждут блюда итальянской кухни, разнообразная винная карта и бар с крепкими напитками и коктейлями. Интерьер заведения будет выдержан в светлых тонах, с использованием натурального дерева и множества зелени.

Особенность ресторанов Новикова — сыры с собственной сыроварни, расположенной прямо в ресторане на открытой кухне. Это моцарелла, буррата, рикотта, скаморца, камамбер, халуми, стратачелла. Сыры изготавливают по итальянским технологиям профессиональные сыровары.

Средний чек «Сыроварни» в Москве — примерно 2 500 — 3000 рублей. Стоимость салатов — от 450 рублей, пасты и ризотто - от 550 рублей, пиццы — от 400 рублей.

Напомним, слухи о том, что Аркадий Новиков откроет свой ресторан в Екатеринбурге, периодически позникали последние две года. Рестораны «Сыроварня» уже работают в Москве, Петербурге, Новосибирске, Сочи, Воронеже и других городах. Формат и концепция заведений — «идеальное место для спокойного проведения досуга, деловой или личной встречи, праздного торжества, свадьбы и юбилея».

Ранее DK.RU писал, что в Екатеринбурге на месте пельменной «Пельмени клаб» (Красноармейская, 2А) открылся ресторан «Север греет». Концепция заведения — ресторан-путешествие с авторской кухней и возможностью погружения в историю Севера от Карелии до Камчатки, Приполярного Урала. Шефом стал эксперт по уральской и северной кухне Аркадий Кузеванов.