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С экс-депутата Валерия Язева через суд требуют 756 млн руб.

Валерий Язев
Валерий Язев. Иллюстрация: DK.RU

Владелец группы компаний «Ява», депутат Госдумы от Свердловской области на протяжении почти 20 лет Валерий Язев продолжает быть героем судебных тяжб. Его бизнес терпит крушение с 2017 г.

#СКАНДАЛ#СУДЫ#НОВОСТИ

Бывшего депутата Госдумы Валерия Язева требуют привлечь к субсидиарной ответственности почти на 756 млн руб. Заявление в Арбитражный суд Свердловской области подал конкурсный управляющий ООО «УК «Ява» Александр Борноволоков. Он требует привлечь бывшего владельца ООО Валерия Язева и бывшего руководителя компании Игоря Гребенщикова к субсидиарной ответственности на 755,897 млн руб. Заседание по делу состоится 29 июля.

Также конкурсный управляющий оспорил соглашение между УК «Ява» и ООО «Бетам», которое на момент подписания документа принадлежало «Яве», а сейчас находится в банкротстве. Речь идет о соглашении о прощении долга в размере более 103,4 млн руб. Из материалов дела следует, что документ был направлен на вывод активов (дебиторской задолженности). Это заявление суд пока не рассматривал.

Напомним, УК «Ява» банкротят с 2017 г. Компания была учредителем нескольких десятков компаний, связанных с семьей Валерия Язева. Большая часть из них ликвидирована, некоторые находятся на разных стадиях банкротства. Это в том числе ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ОАО «Ювелиры Урала», ООО «Ява-Холдинг» и ООО «Ява Строй».

Арбитражный суд Москвы год назад признал Язева банкротом, была открыта процедура реализации его имущества. Также процедуру личного банкротства проходят супруга Валерия Язева Валентина Морозова и его дочь Светлана Язева.  В 2018 г. был лишен лицензии УМ-Банк, основанный Валерием Язевым.

Напомним, группа компаний «Ява» была основана Валерием Язевым в  1989 г. Это был многоотраслевый финансово-промышленный холдинг, в который среди прочих входили ОАО «Ювелиры Урала», ОАО «Заречный», «Урализолятор-2000», Уральский межрегиональный банк. Бизнесмен с 1997 по 2016 гг. был депутатом Госдумы от Свердловской области. Проблемы у части активов «Явы» появились в 2016 г.

DK.RU писал, как Валерий Язев пытался спасти свой бизнес, собирая долги с других предпринимателей и партнеров. Так, в 2018 г. он подал иск о взыскании порядка 3,6 млрд руб. с бизнесмена Рафиса Кадырова, который собирался баллотироваться на пост главы Республики Башкортостан.

Но в том же году осенью арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру наблюдения на заводе «Ювелиры Урала». Было введено наблюдение в ОАО «НПО «Восточный институт огнеупоров» и выставлено здание на улице Генеральской в Екатеринбурге, где долгое время находилась штаб-квартира «Явы».

Автор: Александра Клименко
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