С экс-депутата Валерия Язева через суд требуют 756 млн руб.
Владелец группы компаний «Ява», депутат Госдумы от Свердловской области на протяжении почти 20 лет Валерий Язев продолжает быть героем судебных тяжб. Его бизнес терпит крушение с 2017 г.
Бывшего депутата Госдумы Валерия Язева требуют привлечь к субсидиарной ответственности почти на 756 млн руб. Заявление в Арбитражный суд Свердловской области подал конкурсный управляющий ООО «УК «Ява» Александр Борноволоков. Он требует привлечь бывшего владельца ООО Валерия Язева и бывшего руководителя компании Игоря Гребенщикова к субсидиарной ответственности на 755,897 млн руб. Заседание по делу состоится 29 июля.
Также конкурсный управляющий оспорил соглашение между УК «Ява» и ООО «Бетам», которое на момент подписания документа принадлежало «Яве», а сейчас находится в банкротстве. Речь идет о соглашении о прощении долга в размере более 103,4 млн руб. Из материалов дела следует, что документ был направлен на вывод активов (дебиторской задолженности). Это заявление суд пока не рассматривал.
Напомним, УК «Ява» банкротят с 2017 г. Компания была учредителем нескольких десятков компаний, связанных с семьей Валерия Язева. Большая часть из них ликвидирована, некоторые находятся на разных стадиях банкротства. Это в том числе ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ОАО «Ювелиры Урала», ООО «Ява-Холдинг» и ООО «Ява Строй».
Арбитражный суд Москвы год назад признал Язева банкротом, была открыта процедура реализации его имущества. Также процедуру личного банкротства проходят супруга Валерия Язева Валентина Морозова и его дочь Светлана Язева. В 2018 г. был лишен лицензии УМ-Банк, основанный Валерием Язевым.
Напомним, группа компаний «Ява» была основана Валерием Язевым в 1989 г. Это был многоотраслевый финансово-промышленный холдинг, в который среди прочих входили ОАО «Ювелиры Урала», ОАО «Заречный», «Урализолятор-2000», Уральский межрегиональный банк. Бизнесмен с 1997 по 2016 гг. был депутатом Госдумы от Свердловской области. Проблемы у части активов «Явы» появились в 2016 г.
DK.RU писал, как Валерий Язев пытался спасти свой бизнес, собирая долги с других предпринимателей и партнеров. Так, в 2018 г. он подал иск о взыскании порядка 3,6 млрд руб. с бизнесмена Рафиса Кадырова, который собирался баллотироваться на пост главы Республики Башкортостан.
Но в том же году осенью арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру наблюдения на заводе «Ювелиры Урала». Было введено наблюдение в ОАО «НПО «Восточный институт огнеупоров» и выставлено здание на улице Генеральской в Екатеринбурге, где долгое время находилась штаб-квартира «Явы».