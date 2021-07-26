Льготные кредиты для бизнеса подорожают: ЦБ повысил ставку по госпрограмме

Центробанк установил новую процентную ставку по льготным кредитам малому и среднему бизнесу. Это может быть обусловлено желанием регулятора сэкономить на ней, считают эксперты.

Центробанк установил процентную ставку по льготным кредитам малому и среднему бизнесу в размере ключевая ставка (6,5% с 26 июля) минус 1,5 процентных пункта — то есть банки будут получать эти средства под 5% годовых. Ранее, с 23 марта 2020 г., ставка была фиксированной — 4% годовых. В рамках этой льготной программы предусматривалась выдача кредитов МСБ общим объемом 500 млрд руб., сроком на один год. По уже выданным кредитам ставка не изменится.

Банки с высоким кредитным рейтингом получали средства для кредитования по госпрограмме без обеспечения, а с низким рейтингом — под поручительство «Корпорации МСП». Решение регулятора обусловлено желанием снизить расходы на программу льготного кредитования, считают банкиры.

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Прежде средства под 5% годовых получали те банки, у которых рублевый портфель кредитов МСБ падал ниже 95% от уровня на 1 апреля 2020 г. При условии снижения портфеля до 85% и ниже, стоимость средств рассчитывалась как ключевая ставка плюс 1 п. п.

Повышение ставки по льготным займам на фоне роста ключевой ставки повысит стоимость заемных средств для предприятий МСБ, указывают в Сбербанке. Но кредиты для малого и среднего бизнеса все равно остаются дешевыми, указывает старший аналитик BCS Global Markets Елена Царева. По данным ЦБ, средневзвешенная процентная ставка по кредитам МСП в мае 2021 г. на срок до года составляла 8,35%, более года — 7,69% годовых.

В основном средства по программе льготного кредитования выдают региональные банки, которые и ощутят изменение порядка расчета ставки — маржа по новым выданным кредитам снизится.