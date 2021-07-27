Многомиллионные штрафы и «уголовка»: как избежать этого при работе по госконтрактам

С обвинениями в картельном сговоре или коммерческом подкупе бизнес сталкивается не только при работе с государственными и муниципальными контрактами, но и при взаимодействии с частными компаниями.

Какие нарушения могут привести к уголовной ответственности и как минимизировать риски, DK.RU рассказали адвокаты Адвокатской конторы № 22 «Магнат» СОКА Александр Золоев и Александр Апексимов.

Александр Золоев:

— При работе на торгах бизнес допускает однотипные нарушения, причем неважно, какие это торги — государственные муниципальные или частные.

Большинство нарушений давно известно Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Тем не менее компании, участвующие в торгах, продолжают допускают эти ошибки. Одной из причин является то, что в компаниях не отслеживается правоприменительная практика по этому вопросу. Проще говоря, руководители не знают, что их схемы устарели, и те нарушения, которые несколько лет назад было сложно установить, сейчас уже известны и с легкостью выявляются ФАС и правоохранительными органами.

В 2016 г. Президиум ФАС утвердил разъяснение «Доказывание недопустимых соглашений (в том числе картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах», в 2019 г. приказом ФАС России утверждены методические рекомендации об организации взаимодействия ФАС России с заинтересованными правоохранительными органами по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с ограничением конкуренции.

Эти документы дали импульс к резкому развитию правоприменительной и судебной практики в сфере государственных и муниципальных торгов в последние несколько лет. Закономерным итогом стало появление в свет постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 N 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства».

В настоящий момент к типовым нарушениям, которые с легкостью выявляются ФАС и правоохранительными органами, можно отнести:

отсутствие экономического обоснования поведения одного из участников соглашения, создающего преимущества для другого участника соглашения, не соответствующего цели осуществления предпринимательской деятельности — получению прибыли;

заключение договора поставки (субподряда) победителем торгов с одним из участников торгов, отказавшимся от активных действий на самих торгах;

использование участниками торгов одного и того же IP-адреса при подаче заявок и участии в электронных торгах;

фактическое расположение участников соглашения по одному и тому же адресу;

оформление сертификатов электронных цифровых подписей на одно и то же физическое лицо;

формирование документов для участия в торгах разных хозяйствующих субъектов одним и тем же лицом;

наличие взаиморасчетов между участниками соглашения, свидетельствующее о наличии взаимной заинтересованности в результате реализации соглашения.

Если компания допускает нарушения из этого перечня, ее неминуемо ждут серьезные проблемы.

Александр Апексимов:

— Описанные выше нарушения могут привести как к административной, так и к уголовной ответственности.

Общие принципы одинаковы, различия заключаются в последствиях, при этом для привлечения к административной ответственности зачастую достаточно самого факта нарушения, а для привлечения к уголовной ответственности нужно устанавливать связь между нарушением и последствием в виде ущерба (например, завышение рыночной цены).

В соответствии с КоАП ответственность может наступить, например, за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координацию экономической деятельности (ст. 14.32). Здесь размер штрафа для юридических лиц может исчисляться в долях от суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение.

Следует обратить внимание, что за одно и то же деяние к административной ответственности одновременно могут быть привлечены руководитель компании и само юридическое лицо.

Уголовная ответственность, как правило, возможна за мошенничество (ст.159 УК РФ), ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ), подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), дачу взятки (ст. 291 УК РФ).

Возможно одновременное привлечение к уголовной и административной ответственности сотрудника компании и самой компании. Так, например, в случае привлечения сотрудника компании к уголовной ответственности за дачу взятки или коммерческий подкуп компания привлекается к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст.19.28 КоАП РФ). Штрафы для юридического лица по этой статье могут достигать размеров не менее 100 млн руб. или стократной суммы денежных средств, незаконно переданных, или обещанных, или предложенных от имени юридического лица.

Причем, если в рамках уголовного закона ответственность за факт передачи взятки несет конкретное физическое лицо, то для привлечения к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ юридического лица умысел доказывать нет необходимости. Достаточно факта передачи вознаграждения, обещания или даже предложения вознаграждения от имени юридического лица.

Следует обратить внимание, что бизнес может быть привлечен к уголовной ответственности и за нарушения заказчика.

Рассмотрим ситуацию, часто встречающуюся на практике.

Должностное лицо заказчика допускает нарушения в сфере закупок, которые влекут ущерб для федерального (муниципального) бюджета или для частной компании. Следователь начинает устанавливать обстоятельства преступления. Выясняется, что ряд документов, с помощью которых должностное лицо пыталось завуалировать свое преступление, ему были переданы поставщиком.

Возникает вопрос: привлекать или не привлекать к ответственности поставщика. Все будет зависеть от осведомленности поставщика о нарушениях заказчика.

Показаний следователю будет недостаточно. Он оценит все известные ему обстоятельства и, главное, переписку поставщика и заказчика. В случае, если полученные доказательства будут свидетельствовать о том, что поставщик был осведомлен о нарушениях заказчика и способствовал их возникновению, это будет основанием для привлечения к уголовной ответственности поставщика.

Если в адрес компании от действующего или потенциального заказчика поступают странные предложения: например, выслать несколько коммерческих предложений от разных компаний, это повод задуматься. Возможно, этот заказчик пытается завуалировать свои нарушения за ваш счет.

Минимизировать риски ведения бизнеса в сфере закупок можно, внедрив в компании антимонопольный и антикоррупционный комплаенс. Для разработки такой системы необходимы специалисты в области антимонопольного и антикоррупционного законодательства и серьезные технические ресурсы. Адвокатская контора № 22 «Магнат» СОКА давно известна на рынке комплаенса, имеет в штате экспертов перечисленных компетенций и располагает технической базой, — резюмирует Александр Золоев.

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