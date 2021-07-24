Уральская молочная компания вошла в проект Мишустина по производству детского питания

Организации, которые задействуют в проекте, займутся производством углеводно-белковых компонентов для детского питания. На реализацию проекта привлекут 1,5 млрд руб.

В проект правительства РФ по производству белковых компонентов, которые используются в детском питании, привлекли компании свердловского предпринимателя Сергея Майзеля. В инвестиционный проект вошли такие производства Майзеля, как Полевской молочный комбинат, Богдановичский городской молочный завод, ООО «Победа-1», которая занимается сухими детскими смесями, ООО «Молочный Кит», в которое входят бренды: «Сегодня и всегда», «Три Коровы Два Кота», «Наша Маша», «Полянка» и «Камышловский Квас».

Речь идет о создании пилотного производства отечественных белковых компонентов. Они станут основой сухих молочных продуктов, которые используются в детском питании. Сейчас большая часть смеси для малышей делается из зарубежного сырья. Важно снизить зависимость российских компаний от иностранных компонентов, научиться выпускать их в нашей стране. Над решением этой задачи будут работать ученые, бизнес и представители федеральных органов власти, — сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает znak.com.

На реализацию проекта привлекут 1,5 млрд руб., из которых 300 млн руб. будет выделено из федерального бюджета. Опытное производство будет создавать 900-1100 тонн сыворотки детского питания в год.

У меня раздался звонок из администрации президента о том, что проект, которым мы занимались больше десяти лет, был не просто одобрен правительством, а с него председатель правительства открыл вчера заседание. Это большая честь, это завершение большого предварительного этапа, который занял три последних года и вдруг закончился. Сейчас он переходит в этап реализации, — отреагировал Майзель на своей странице в Facebook.

«Молочный Кит» не первый раз займется производством молочных компонентов. Ранее DK.RU сообщал, что компания наладит производство синбиотиков для молочной продукции на опытном заводе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского, принадлежащего Роспотребнадзору. Сотрудники НИИ совместно с молочной компанией уже вывели колонии штаммов 12 бактерий, которые восстанавливают микрофлору кишечника в организме человека. Проект обойдется в 150 млн руб.