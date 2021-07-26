«А чем в центре лучше?» Во Втузгородке появится современный отель и бильярдный клуб

Микрорайон Университетский — это один из немногих проектов в городе, где застройщик не просто пришел, построил и ушел. Мы целенаправленно развиваем локацию и расширяем пул коммерции».

Компания «Первостроитель» продолжает развивать территорию Втузгородка. С 2005 года в квадрате улиц Комсомольская — Педагогическая — Мира — Библиотечная идет активная застройка микрорайона Университетский. Причем, девелопер не только возводит жилые кварталы, но и вкладывается в развитие района. Основная цель застройщика — сделать самодостаточную инфраструктуру высокого качества, чтобы жители микрорайона имели возможность получать все необходимое для жизни, не выезжая за пределы локации.

Уже построены автономная газовая котельная, муниципальный детский сад, готовится к открытию детская поликлиника, а скоро появится новая школа, локальный торговый центр, фитнес-клуб и даже отель. Зачем строить «четырехзвездник» не в центре города, как можно эксплуатировать крышу и каким должен быть современный фитнес-центр, об этом DK.RU рассказал Илья Буря, руководитель коммерческой недвижимости компании «Первостроитель», во время экскурсии по компаунду «Проспект Мира».

Фото: Илья Буря, руководитель коммерческой недвижимости компании «Первостроитель».

Несколько слов о «Проспекте Мира». Это флагманский проект «Первостроителя», строительство которого находится в активной стадии. Компаунд — это комплекс жилых домов с собственной сбалансированной и самодостаточной инфраструктурой. В центре компаунда располагается закрытый, доступный только жителям двор с зонами отдыха, спортивными и детскими площадками, многоуровневым зелеными зонами и собственным фонтаном. Первый дом компаунда был сдан в конце 2020 г. Под коммерцию отдано порядка 20 000 м2.

Один из домов компаунда, точнее отдельная его секция, превратится в многофункциональный центр. Именно здесь и расположится отель, ресторан с бильярдным клубом, фитнес-клуб и эксплуатируемая крыша — на ней планируют поставить парники, в которых планируется выращивать зелень для ресторана, и капсулы с мягкими диванами — все для идеальных романтических свиданий.

Фото: эксплуатируемая крыша в компаунде «Проспект Мира». Здесь планируют разместить теплицы с зеленью и капсулы с диванами.

Фото: с крыши открывается вид на внутренний двор компаунда.

Четыре звезды на карте Екатеринбурга

Отель, который появится в мультифункциональном центре компаунда, будет носить оригинальное название — FarFour. Внутри оборудуют 54 номера эконом-, стандарт-, бизнес- классов и шесть семейных сьютов.

Это будет четырехзвездочный отель, оборудованный по последнему слову техники. Строим мы его в партнерстве с одним из мировых производителей техники. FarFour — отель и для бизнеса, и для туристов. У нас в городе объективно не хватает хороших мест с высоким уровнем сервиса для размещения гостей. А я считаю, что люди, которые постоянно находятся в командировках, должны иметь лучший сервис», — говорит Илья Буря.

Главная «фишка» отеля — полная автоматизация номеров. Гостям доступна онлайн-регистрация. После ее прохождения, «умная система» автоматически запоминает время прибытия гостя и его фамилию. Каждый, кто хотя бы раз останавливался в отеле, знает самый большой страх путешественника — потерять карточку от номера. В отеле «Первостроителя» дверь открывается по QR-коду при помощи смартфона. Закрыть шторы, включить свет, чайник, переключить канал — все это можно будет также сделать нажатием пары кнопок в телефоне либо задать специальные команды на тач-панели, расположенной рядом со входом.

Фото: так будут выглядеть номера отеля FarFour

Фото: в стадии строительства они выглядят так

«Первостроитель» позиционирует себя как высокотехнологичная, новаторская и социально-ответственная компания. В новом отеле девелопер запроектировал номер для людей с ограниченными возможностями — в нем установят специальную сантехнику. Высота размещения тач-панелей и окон будут отличаться от стандартной.

Любой человек должен чувствовать заботу, поэтому мы делаем свои проекты для всех. Что касается локации: нецентральное расположение нас не смущает. Во-первых, рядом с Университетским располагается завод «Калина», куда часто приезжают командированные из других регионов сотрудники. Во-вторых, отсюда недалеко до УрФУ. У нас смогут остановиться родители студентов, проживающих в общежитиях. В общем за трафик и посещаемость отеля мы не беспокоимся», — продолжает Илья Буря

Спорт для джентльменов и вкусная еда

На третьем этаже многофункционального центра расположится большой ресторан с европейской и средиземноморской кухней и бильярдный клуб. Заведение тоже в своем роде новаторское. В Екатеринбурге нет таких проектов, где джентельменский спорт сочетался бы с вкусной едой. Ответственными за концепцию стали московские рестораторы, известные на всю столицу своими интересными гастрономическими заведениями (и нет, это не команда Аркадия Новикова, прим.ред). Название проекту уже придумано — Public, или, говоря по-русски, «Публика». Заведение рассчитано на 100 посадочных мест, а зона бильярда, отделенная от основной площадки ресторана, — на 21 стол. Здесь же, на большом экране, можно будет посмотреть спортивную трансляцию.

Фото: таким увидят гости ресторан Public

«У Екатеринбурга есть важное отличие от Москвы. Здесь живет свобода. Самая настоящая свобода. Москве и Питеру этого не хватает. Это больше коммерческие города. Поэтому столичные бизнесмены и едут сюда, чтобы реализовать здесь свои самые смелые и творческие идеи», — рассказывает руководитель коммерческой недвижимости компании «Первостроитель».

Фото: ресторанная зона

Фото: бильярдная зона

С технической точки зрения ресторан нисколько не будет уступать отелю. Уже запроектировано место для большой открытой кухни с настоящей дровяной печью, коптильней и большим кондитерским цехом. Кстати, он будет обеспечивать не только нужды ресторана, но и поставлять продукцию в кофейни и другие заведения компаунда.

Спорт, спорт, спорт

Ни один современный жилой комплекс не обходится без фитнес-зала. Люди хотят и, главное, могут заниматься своим здоровьем. Запрос на спортивный клуб в Университетском — едва ли не самый частый из тех, что присылают местные жители представителям «Первостроителя». И в скором времени этот запрос будет удовлетворен. На территории многофункционального центра появится современный фитнес-клуб LAGOM GYM. Для открытия клуба «Первостроитель» пригласил московского эксперта по стратегическому и операционному управлению фитнес-клубов Наталью Иванову.

Здесь будет зона с классическим «железом» и тренажерами, комнаты для проведения групповых программ, зона кроссфит, сауна и хамам, огромный 25-метровый бассейн с пятью дорожками и отдельная чаша для грудничкового плавания. А еще в этом же фитнес-центре расположился самая большая джакузи для полного расслабления местных жителей.

Фото: место для чаши будущего бассейна

Это будет не просто фитнес, не просто качалка. Этот проект, прежде всего, про здоровье. Здесь человек сможет привести тело и мысли в порядок и, если надо, получить грамотные консультации тренеров относительно сохранения здоровья. И проект называется под стать концепции и философии — Lagom. Это шведский термин, обозначающий «равновесие», — продолжает Илья Буря.

Что еще?

В непосредственной близости от компаунда «Проспект Мира» откроется торговый центр. Проект любопытный с точки зрения наполнения. Якорные арендаторы уже подобраны. Это федеральные ретейлеры. На первом этаже расположится продуктовый супермаркет, выше — детские товары и магазин электроники. На верхних этажах девелопер откроет детскую школу бильярда для будущих чемпионов. В роли будущего торгового центра выступит пока еще недостроенное здание на пересечении ул. Библиотечная и ул. Комсомольская.

Кроме того, на территории микрорайона, в доме «Коперник» откроется клиника восстановительной медицины. Ее особенность в том, что за каждым пациентом будет закреплен отдельный медик, который будет следить за здоровьем «подопечного и курировать его лечение». К слову, проходить курс восстановительного лечения здесь смогут те, кто переболел Covid-19.



