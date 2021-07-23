На Широкой Речке построят 15 восьмиэтажек вместо трехэтажных домов

Мэрия Екатеринбурга утвердила проект планировки микрорайона «Красная горка». Эта земля предназначалась под индивидуальную жилую застройку. Но планы девелопера изменились.

Мэр Алексей Орлов подписал проект межевания территории в районе улиц Верхнемакаровской — Удельной. Сейчас там лес. «ПКФ «Палникс» хочет возвести на пощади 31 га 15 восьмиэтажек, один трехэтажный дом и паркинг. В планах — строительство школы на 825 учеников и детского сада на 250 мест. Общая площадь застройки составит 166,1 тыс. кв. м.

Изначально планировались трехэтажные дома по проекту бюро «Алкута», они были в форме ДНК, и земельные участки соответствовали такой конфигурации. Сейчас по площади застройки ничего не изменилось. Поменялись границы, они стали прямыми и удобными для строительства, при этом увеличилась парковая зона и один подземный паркинг, — рассказал E1.RU директор по развитию «ПКФ «Палникс» Вадим Шамшурин.

Квартал «Красная горка» — пятая очередь коттеджного поселка «Палникс».

Когда мы сделали наш проект, мы согласовали его с мэрией и получили разрешение на среднеэтажное секционное строительство, но только под нашу концепцию. Проект прошел публичные обсуждения, и землю перевели из одной категории в другой, однако после заказчики отказались от нашей концепции. Если это будет другой проект, то он окажется более экономичным и эффективным с точки зрения строительства, однако это будет уже другая плотность и конфигурация, — прокомментировал ситуацию глава архитектурного бюро «Алкута» Алексей Куковякин.

В апреле 2021 г. DK.RU провел круглый стол, посвященный рынку загородной недвижимости. В рамках которого эксперты обсудили и тему изменений запросов граждан.

Человек хочет добираться до работы с утра не более получаса. В противном случае он уже начинает нервничать. Поэтому загородные поселки, расположенные близко к Екатеринбургу, — это отличная альтернатива для тех, кто не хочет более жить в так называемых человейниках, — отметил Вадим Шамшурин.

Сейчас девелоперы форсируют строительство жилья. За второй квартал 2021 г. число кранов на стройках Екатеринбурга выросло на 19% по сравнению с серединой 2020 г. Однако количество квартир в предложении — уже на историческом максимуме.

Мы не ждем, что количество квартир на рынке будет заметно больше текущего уровня. По инерции может еще на 5-10% вырасти, но может и откатиться. Пока идет запоздалый рост предложения на прошлом оптимизме. Ждем, что рынок будет постепенно сжиматься в объемах продаж, рост цен замедлится. Цены могут уйти выше. Но объем продаж во второй половине года будет ниже, чем во второй половине 2020 г., — прокомментировал ситуацию Михаил Хорьков.

Напомним, что екатеринбургские девелоперы готовы запустить ряд интересных проектов. Так, Андрей Гавриловский намерен построить жилой комплекс на берегу Исети. Речь идет о трех высотных домах в границах улиц Тверитина — Луначарского — Большакова — русла реки Исети. Сейчас проект проходит стадию общественных обсуждений.

Компания «Навигатор» (структура УГМК) хочет возвести жилье на месте недостроенной башни «Делового центра внешнеэкономической деятельности» на Октябрьской площади, 5. Но против этого выступает предприниматель и экс-депутат гордумы Олег Хабибуллин, которому принадлежит треть площадей в заброшенной башне. В настоящий момент он обратился к прокурору Свердловской области Борису Крылову с просьбой проверить соглашение, на основании которого структура УГМК намерена реализовать проект на Октябрьской площади, и действия правительства Свердловской области на предмет коррупционной составляющей.