На Среднем Урале бум строительных вакансий. Самих соискателей сильно не хватает

«Цифровизация стройки трансформировала внутренние процессы, поэтому опытные соискатели оказались неготовыми адаптироваться к новым реалиям, а молодых специалистов очень мало».

С начала года число вакансий в строительстве в Свердловской области выросло более чем в два раза – на 132%, говорится в исследовании «Авито Работа». При этом интерес соискателей гораздо ниже. Так, если в марте 2021 г. на «Авито» было опубликовано на 28% вакансий больше, чем в феврале, а активность соискателей подросла на 13%.

В апреле число объявлений о найме увеличилось еще на 30%, а вот интерес к ним снизился и даже достиг отрицательных значений. Если брать итоги первого полугодия, то показатель активности соискателей также отрицательный и составляет -14% при росте количества вакансий на 132%, — говорит региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина.

Самыми востребованными в июне стали разнорабочие, монтажники и сварщики — при этом работники без профильного образования могут претендовать на каждую пятую вакансию из всех предложений в строительстве. Компании зачастую готовы на месте обучать кандидатов без опыта работы, тем более что разнорабочие на стройке выполняют разные поручения — от демонтажа объектов и выноса мусора до покраски и отделки. Тем не менее на многие должности работодатели предпочитают нанимать специалистов с опытом и квалификацией.

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Девелоперы форсируют строительство жилья в Екатеринбурге. Что будет с ценами?

Мы, как и другие застройщик, продолжаем испытывать некоторый дефицит рабочей силы. Однако он не такой сильный, как во времена локдауна, когда число трудовых мигрантов сократилось на 50%. В целом за первое полугодие штат компании увеличился на 30%. С учетом прогнозируемого роста объемов строительства в 2021 и 2022 гг. Бруснике и ее подрядчикам в Екатеринбурге требуется около 350 человек. Закрывать вакансии не очень просто. Главная причина — высокие требования, предъявляемые к кандидатам. Цифровизация стройки трансформировала внутренние процессы, поэтому опытные соискатели оказались неготовыми адаптироваться к новым реалиям, а молодых специалистов, только что закончивших университет, очень мало, — говорит руководитель подразделения управления персоналом девелоперской компании «Брусника» Наталья Гоголина.

Сколько готовы платить на стройке

Медианная зарплата по всем вакансиям в строительстве на Среднем Урале в июне составила 46 500 руб., сварщикам предлагали 70 000 руб., подсчитали в «Авито Работа». 80 тыс. руб. могут предложить машинисту экскаватора, столяру-краснодеревщику, электромонтёру-линейщику по монтажу воздушных линий. На размер зарплаты прежде всего влияют квалификация и опыт.

По данным «Авито Работа», ситуация с изменением медианной зарплаты в строительной сфере от региона к региону сильно отличается. Так, в Екатеринбурге она в январе-феврале составляла 55 тыс. руб., а потом стала снижаться: до 50 тыс. руб. в марте-апреле и до 45 тыс. руб. в мае, но немного подросла в июне. При этом, как пишут «Ведомости» в Москве плиточник год назад зарабатывал в среднем 70 тыс. руб. в месяц, а сейчас — 100 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 65 000 и 90 000 руб. соответственно. За пять лет их зарплаты выросли на 82% и 80% соответственно.

На зарплаты в строительной сфере влияют несколько факторов, объясняют участники рынка. Растут ожидания соискателей, а трудовые мигранты повышают стоимость своих услуг, сметчики и проектировщики соглашаются возвращаться в офис только с повышенными ожиданиями по зарплате, число вакансий растет на фоне растущего объема строительства, а кадров с цифровыми компетенциями на рынке не хватает.