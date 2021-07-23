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Свердловский губернатор ввел режим чрезвычайной ситуации

Свердловский губернатор ввел режим чрезвычайной ситуации
Иллюстрация: Instagram Евгения Куйвашева

Евгений Куйвашев сообщил об этом 22 июля после рабочей поездки в Белоярский район. Глава региона рассчитывает, что эта мера поможет спасти местные сельхозпредприятия и кошельки уральцев.

#ЦЕНЫ#СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО#НОВОСТИ

О введении режима ЧС регионального характера в 39 муниципалитетах Свердловской области, пострадавших из-за засухи, Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram.

Жара на Урале не отступает. Сегодня я был в Белоярском районе, смотрел, что происходит с нашими полями. Фермеры говорят, что урожай гибнет. Я принял решение с сегодняшнего дня ввести режим ЧС из-за засухи, — написал он.

Известно, что с просьбой о введении режима ЧС к губернатору обратились главы муниципалитетов и руководители более 200 сельхозпредприятий. Они оценили ущерб из-за засухи в 4,7 млрд руб.

Почти четверть планируемых объемов заготовки зерна, овощей, кормов для скота в регионе сельхозтоваропроизводители уже потеряли, поэтому задача сегодня — помочь предприятиям, от которых зависит, будут ли доступными уральцам местные продукты, — прокомментировал сложившуюся ситуацию после поездки на агропромышленный комбинат «Белореченский» Евгений Куйвашев.  

Режим ЧС позволит аграриям избежать штрафов — возврата бюджетных субсидий из-за низкого урожая, а также претендовать на получение федеральной господдержки. Подготовкой необходимых документов займется министр АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев.

В числе муниципалитетов, на территории которых вводится режим ЧС, — Алапаевск, Ирбит, Богданович, Камышлов, Пышма, Ачит, Сысерть, Каменский городской округ и другие.

Напомним, что Свердловская область обгоняет всю страну по росту цен. Так, в июле всего за одну неделю стоимость моркови выросла на 5%, капусты — на 8%, творога — на 4%. Инфляция в регионе выше среднероссийской, констатируют в Уральском управлении Банка России и поясняют почему.

Ранее DK.RU публиковал отрывки из интервью директора сельхозпредприятия «Галкинское» Василия Мельниченко. Он рассказал, что в этом году сельхозпроизводители точно получат убытки, и это отразится на ценах на продукты.

Мы прекрасно понимаем, что с овощами будет проблема, потому что сухо, потому что картошка плохо растет. Мы в нашем хозяйстве 300 га пшеницы посеяли в этом году. Хорошие всходы были, хорошие надежды были. И вот на тебе: ни одного дождя в Камышловском районе не было практически два месяца. Конечно, это трагедия для нас всех. Поэтому засуха будет иметь для нас очень негативные последствия в этом году. Я, например, просто в растерянности от своих будущих доходов. Мы вложили очень приличные деньги, миллионы рублей, чтобы посеять хорошую пшеницу высокой сортности. Если в этом году мы соберем 9-10 центнеров с гектара, если хоть что-то вырастет, то все равно получим убытки, — такой прогноз дал Мельниченко.

На фоне роста цен на продукты 16 июля в Екатеринбурге проводился «политический» соцопрос. Горожанам предлагали высказаться: ощущают ли они рост цен, знают ли, что цены в «Магните» и «Пятерочке» были снижены по указанию губернатора, и поддерживают ли инициативу главы региона о заморозке цен на 20 основных продуктов.

Почти 80% респондентов отметили, что идею заморозки цен на 20 основных продуктовых товарных позиций поддерживают.

Интервьюеры отказались раскрыть заказчика опроса. Однако сообщили, что важны не столько результаты исследования, сколько возможность рассказать респондентам, что Евгений Куйвашев активно борется с сетями за снижение цен.

Автор: Виктория Говорковская
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