Выгодные скидки и акции: как узнать и использовать. Семь правил экономии по-полной

Предложения от магазинов, банков и служб сервиса сыпятся на нас как из рога изобилия. Один нюанс: не все они на самом деле выгодны. Разбираемся в системе скидок и бонусов.

У всех сегодня есть множество карт лояльности, скидочных карт магазинов и кредиток с привлекательными условиями. Но использовать их по-настоящему выгодно не так просто, часто они заставляют только еще больше тратить. «Тинькофф Журнал» публикует советы Романа Кариха о том, как сделать траты максимально разумными. Секрет в осознанном применении скидок и оптимизации расходов. Так можно сэкономить 10-20% бюджета в месяц.

№1. Следуйте собственным целям

Причин акций много: знакомство покупателей с новым товаром, необходимость продать остатки, поддержать оборот, выделиться на фоне конкурентов. Покупатели участвуют в них по своим причинам: хотят сэкономить, попробовать новое, получить положительные эмоции. Идеально — когда цели продавца и покупателя совпадают. Но часто бывает иначе и вместо чего-то полезного вы импульсивно покупаете другой товар.

Для того, чтобы это не случалось, нужно анализировать, насколько акция соответствует вашим целям.

В условиях огромного количества часто меняющихся акций считать выгоду от каждой сложно. В таких повседневных случаях можно ограничиться принципом следования собственным целям и просто не тратить больше, если вы хотите сэкономить.

№2. Считайте выгоду

Считать выгоду от каждой акции крайне утомительно. Но это единственный способ выявить самые выгодные предложения. Чем более серьезные суммы участвуют в акции и чем она сложнее, тем чаще нужно прибегать к расчетам.

Часто компании подсчитывают выгоду за вас. Речь идет об использовании классического рекламного хода, когда старую цену зачеркивают и предлагают новую. Но не все и не всегда так просто.

Например, покупатели «Яндекс-маркета» заметили, что товары для подписчиков «Яндекс-плюса» стоят дороже, чем для клиентов без подписки. «Яндекс» признал ошибку и объяснил ее тем, что настройки акции выполняли вручную.

Если вы точно знаете, сколько товар стоил до акции, можете четко высчитать выгоду. Если это новый для вас товар — стоит проверить его цену еще в нескольких местах.

Участвуя в акциях всегда учитывайте, сколько времени это займет и сколько условий нужно будет выполнить. Может быть, не стоит и начинать.

Фото: pixabay.com

№3. Внимательно читайте правила

Акции бывают и простыми, и крайне сложными, где нужно выполнить большой ряд условий, и сделать это часто просто нереально.

Проблема в том, что, насколько сложной бы ни была акция, рекламировать ее будут как очень простую. Единственный способ отличить одну от другой — внимательно прочитать правила проведения, ведь по закону информация об условиях проведения акций всегда находится в открытом доступе.

Основные ограничения в правилах акций:

сроки проведения;

лимит на покупки товара;

максимальная сумма выплаты.

Особенно внимательно стоит изучить то, что написано мелким шрифтом. Как правило, именно этот текст заметно снижает градус выгодности акции для потребителей.

№4. Выбирайте только легальные акции

Скидок и акций много, их постоянно обновляют, и в таких условиях составители иногда ошибаются и делают акцию заведомо невыгодной для себя.

Но участвовать в акциях, которые заведомо невыгодны составителю, рискованно. Грань между выгодой и статьей 1102 ГК РФ (неосновательное обогащение) или статьей 159 УК РФ (мошенничество) достаточно размыта.

Фото: pixabay.com

№5. Следите за информацией

Для того, чтобы пользоваться скидками по максимуму, о них нужно знать. В соцсетях есть специальные страницы и каналы, где рассказывают про все выгодные предложения в стране.

Также попробуйте агрегаторы скидочных предложений: например, приложение «Едадил», где удобно смотреть скидки в супермаркетах, или «Кошелек», где собирают различные программы лояльности.

№6. Участвуйте в тематических акциях

Акции часто приурочены к определенным праздникам, в том числе дню рождения компании. Очень часто это весьма выгодные предложения.

№7. Суммируйте акции

Акции и скидки от разных компаний могут суммироваться. Чаще всего это сочетание магазина и платежной системы или банка. Например, если вы потратите свои баллы лояльности в супермаркете, то заплатите меньше. А если вы при этом оплатите покупку картой с повышенным кэшбэком в категории «Супермаркеты», то еще и вернете часть денег.

Также выгодными могут быть комплексные подписки на сервисы. Самые популярные сейчас — «ВК-комбо», «Сберпрайм», «Яндекс-плюс».

Ранее на DK.RU: Экономия на всем: доля россиян, чьи доходы пострадали от пандемии, удвоилась