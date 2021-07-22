Школьницы победили в крупном баскетбольном турнире. Несмотря на несчастный случай

Екатеринбургская команда «Сима-ленд КЭС» выиграла суперфинал лиги «КЭС-баскет». Свою победу одиннадцатиклассницы посвятили умершему сыну директора клуба Юрия Потапкина — Василию.

20-летний Василий умер из-за проблем с сердцем. До этого он неоднократно приходил в спортивный клуб, его сестра-двойняшка одно время играла с девочками в одной команде, пишет портал Е1.

О скоропостижной смерти стало известно за несколько минут до начала игры в 1/8 финала. Как рассказал спортивный директор команды Андрей Лалетин, взрослые не хотели говорить девочкам о трагедии, однако те узнали сами.

Девочки сыграли матч и вышли в 1/4 финала. Юрий Васильевич (Потапкин, директор клуба — прим. ред.) не видел этого, игроки спрашивали, почему его не было. Во время турнира мы выдаем телефоны только по вечерам, ненадолго, и думали, что девчонки не знали о трагедии, — рассказывает Андрей Лалетин (цитата по Е1). — Юрий Васильевич узнал об этом на подходе к залу перед игрой 1/8 финала. Я — пять минут спустя, когда увидел, как он побледнел, — рассказывает Андрей Лалетин.

Спортсменки поддержали директора как могли — хорошей игрой. Они дошли до финала, где обыграли команду из Красноярска со счетом 76:60. Кроме того, свердловчанку Марию Пахаренко признали лучшим игроком турнира, а лушим тренером стал наставник свердловской команды Денис Рубцов.

Они рассказали, что хотели выиграть, потому что знали, как Юрий Васильевич относится к этому проекту и команде, — добавил Андрей Лалетин. — Он создал эту команду, нашел спонсоров, чтобы в ней играла его дочь, которая очень любит баскетбол. Сейчас она перешла на следующий уровень, а клуб живет и развивается.

Спонсором команды выступает компания «Сима-ленд». Отметим, глава компании Андрей Симановский — один из известных благотворителей Свердловской области. В течение нескольких лет он помогает школе на Вторчермете, в которой учился сам, обновляя ее интерьер и оборудование, восстанавливает на свои деньги заброшенный особняк в центре Екатеринбурга — там откроют Уральский шахматный центр, сообщал DK.RU. Также Андрей Симановский входит в число учредителей фонда Святой Екатерины. В 2020 г. он вместе с другими учредителями фонда — главой УГМК Андреем Козициным и собственнником РМК Игорем Алтушкиным — получил главную премию DK.RU «Человек года» за вклад в борьбу с пандемией, а также вошел в «ТОП-40 главных людей Урала 20/20».