Губернатор решил, на сколько и когда повысить плату за коммуналку

Увеличение не должно превысить 5,34%. Новые расценки начнут действовать во второй половине следующего года. Соответствующий документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации.

21 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал «Предложение по установлению индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Свердловской области».

Индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по Свердловской области на 2022 год — 5,34%, — говорится в документе.

Предполагается, что новые тарифы будут применяться с 1 июля по 31 декабря 2022 г., раньше этого срока увеличения коммунальной платы не предусмотрено.

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области уточнили, что внесенное главой области предложение призвано сдержать рост платы за коммуналку.

Это максимально допустимый показатель, на который может увеличиться цена на услуги, — отметили в министерстве.

Отметим, Свердловская область входит в число регионов, жители которых тратят на оплату коммунальных услуг значительную часть своих доходов. Порой эти затраты занимают 25-30% семейного бюджета. Как рассказывал DK.RU, поставщики ресурсов сталкиваются с регулярными неплатежами со стороны свердловчан. Так, в июне 2021 г. дебиторская задолженность за газ абонентов АО «ГАЗЭКС» составила 270,4 млн руб., из них 115 млн руб. — просроченная более 2 месяцев. С января 2021 г. общая сумма задолженности выросла на 15% (37 млн руб.).

Ранее DK.RU сообщал о том, что жителям Екатеринбурга нужно чуть больше денег, чем среднестатистическим россиянам, чтобы чувствовать себя счастливыми. Опрос провел портал SuperJob среди представителей экономически активного населения. В среднем показатель по России составил 173 тыс. руб. в месяц. В Екатеринбурге он был выше на 1 тыс. руб.

Напомним, согласно Росстату, россияне тратят существенно больше, чем зарабатывают. За первый квартал доходы граждан России составили 14,3 трлн руб., а расходы превысили 14,9 трлн руб. При этом расходы граждан на покупку товаров и оплату услуг составили 12,59 трлн руб. — это на 3,6% больше, чем годом ранее. За этот же период сбережения граждан уменьшились на 604,3 млрд руб., тогда как в первом квартале 2020 г. — на 363,9 млрд. руб. Накопления граждан сокращались со скоростью 6,7 млрд руб. в день.