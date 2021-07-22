За полгода «Брусника» заработала на продаже недвижимости 13,3 млрд руб.

Девелоперская компания «Брусника» обнародовала операционные результаты своей деятельности за второй квартал и за первые шесть месяцев 2021 г. По всем показателям наблюдается рост.

Согласно данным компании, объем зарегистрированных договоров девелопера во втором квартале увеличился в деньгах на 68%, а по итогам полугодия — на 57%. Средняя стоимость продаваемой недвижимости достигла 90 тыс. руб. за кв. метр.

За шесть месяцев 2021 г. «Брусника» зарегистрировала договоры на продажу 154,7 тыс. кв. м — в деньгах это составляет 13,4 млрд руб. Более половины этого объема — 72,8 тыс. кв. м или 6,6 млрд руб. — продано за второй квартал текущего года. При этом компания отмечает увеличение объема ввода недвижимости: в этом году он вырос вдвое по отношению к аналогичному периоду 2020-го и достиг 125,7 тыс. кв. м.

Общий объем поступлений денежных средств от продажи недвижимости в январе-июне 2021-го составил 13,3 млрд руб. — это на 59% выше показателя первого полугодия 2020 г. 11,9 млрд из общей суммы поступили на эскроу-счета, говорится в отчете девелопера. Отметим, ранее компания заключила соглашение с Уральским банком Сбербанка России об установлении лимита по проектному финансированию в размере 27 млрд руб. Для банка это был первый опыт формирования индивидуальной программы для застройщика.

Показатели, которые компания продемонстрировала во втором квартале, обусловлены рядом причин, — комментирует директор по стратегическим финансам и инвестициям «Брусники» Андрей Никитин. — Рост в натуральном выражении вызван увеличением числа новых проектов и разнообразия ассортимента. Опережающая динамика в денежном выражении связана с повышением средней стоимости жилья. Ключевую роль в этом сыграли удорожание стройматериалов, некоторый дефицит рабочей силы, инфляция, изменение курса рубля и льготная ипотека.

Напомним, «Брусника» работает в нескольких российских регионах. В Екатеринбурге компания участвовала в застройке микрорайона «Солнечный», возвела жилые комплексы на Уралмаше, Широкой речке, Уктусе, Уралмаше, Юго-Западе. В скором времени девелопер начнет застраивать микрорайон около Макаровского моста, на набрежной Городского пруда.

В прошлом году «Брусника» объявила о реализации жилого комплекса рядом с Товарным двором на ул. Челюскинцев в рамках договора о развитии застроенных территорий. Сам Товарный двор принадлежит РЖД: это бывшая площадка станции Екатеринбург-Товарный, которая не используется уже 15 лет. Как ранее сообщал DK.RU, эту территорию железнодорожники намерены продать через аукцион. Площадь бывшего грузового двора составляет 175 тыс. кв. м. На участке размещены 63 объекта, часть из них придется сохранить — служебные гаражи, производственное и офисное здания, здания столярного и кузнечного цехов, расположенные со стороны улицы Стрелочников.

Начальная цена лота — 2 млрд 320 млн руб. Прием заявок на аукцион завершится 28 июля, а сами торги пройдут 12 августа.

Судьба этого участка беспокоит администрацию Екатеринбурга. Она выступила инициатором изменений, позволяющих установить здесь территориальную зону Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра). Благодаря этому инвесторы смогут возводить там жилье, торговые и деловые центры.