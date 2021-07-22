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На ЖБИ продали водонапорную башню. Покупатель нашелся за пару часов

На ЖБИ продали водонапорную башню. Покупатель нашелся за пару часов
Иллюстрация: инстаграм-аккаунт @jbitower

Максим Лобуцкий, предприниматель, который с конца 2020 г. арендует у города башню на ул. Бетонщиков, 3в с правом последующего выкупа, продал объект за 1,5 млн руб.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Объявление о продаже башни появилось на Avito.Недвижимость и провисело, по словам Максима Лобуцкого, буквально пару часов: объектом сразу заинтересовались.

Покупатель — большой человек, у которого в городе есть несколько помещений с изюминкой, — такой комментарий дал Максим Лабуцкий порталу 66.RU.

Сам Максим Лабуцкий получил права на башню в декабре 2020 г.: он заключил с городской администрацией договор об аренде объекта с последующим выкупом. Он намеревался реконструировать объект под офисное здание или кафе-гостиницу. По оценкам предпринимателя, ремонт обошелся бы в 2,5 млн руб. Площадку уже начали готовить к реставрации, но теперь ею займется другой человек.

По установленному порядку стать полноправным владельцем я мог не ранее чем через два года, но мне срочно понадобились деньги, — так объяснил Лабуцкий причину продажи башни.

По словам предпринимателя, новый владелец, имя которого Лабуцкий не называет, планирует сделать с башней «что-то интересное», однако конкретных планов пока нет.

Ранее DK.RU рассказывал, что городские власти намерены постепенно избавляться от исторической недвижимости, перекладывая заботу о ней на плечи бизнеса. В Екатеринбурге есть примеры, когда памятники старины, переданные в частные руки, были восстановлены и сегодня вовлечены в городскую жизнь. К таким можно отнести «Синара-Центр» — современный выставочный центр появился на месте практически разрушенного госпиталя Верх-Исетского завода на ВИЗ-бульваре.

Как рассказывал DK.RU, в 2016 г. здание госпиталя стало первым объектом культурного наследия, который был реализован на торгах — со стартовой ценой в 1 руб. и обязательством восстановить памятник. Главный корпус, флигель и западный павильон на ВИЗ-бульваре вместе с землей под ними за 23 млн руб. (из них 21,8 млн руб. — стоимость земли) приобрел СКБ-банк, входящий в Группу Синара Дмитрия Пумпянского. Позже банк выкупил восточный павильон и участок под ним, чтобы при реконструкции сохранить целостность ансамбля. Всего на реконструкцию было потрачено 2 млрд руб.

Автор: Инна Вейн
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