Федеральные власти выделят более 5 млрд руб. уральским больницам на ковидные расходы

Деньги из федеральной казны поделят все регионы УрФО. Самая большая сумма достанется челябинским больницам. Свердловские медучреждения получат 1,146 млрд руб.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства РФ более 85 млрд руб. российским регионам на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи — в том числе по причине коронавируса. В УрФО направят 5 млрд 97 млн руб. Среди регионов округа сумму поделят таким образом:

1 млрд 573 млн руб. уйдет в Челябинскую область;

1 млрд 222 млн руб. предназначены для Тюменской области;

1 млрд 146 млн руб. достанутся Свердловской области;

585,8 млн руб. направят в Курганскую область;

293,3 млн руб. заберет ЯНАО;

285,8 млн руб. получит ХМАО-Югра.

Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь, — такие слова Михаила Мишустина привели в официальном сообщении и добавили, что в июне на эти цели уже было выделено 25 млрд руб.

В течение 30 дней Минздрав РФ должен заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.

Отметим, в конце июня директор свердловского ТФОМС Валерий Шелякин заявил, что долги перед свердловским больницами за оказанную медпомощь составляют 3 млрд руб.

Тем временем в регионе заболеваемость коронавирусом по-прежнему остается высокой. По данным на 21 июля, общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 101969, сообщает JustMedia.ru. Ежедневно выявляют свыше 450 новых больных. Из-за неблагоприятной эпидобстановки областные власти приняли решение о запрете массовых мероприятий, на которые собирается свыше 500 человек, сообщал DК.RU. По этой же причине футбольный клуб «Урал» остановил продажу билетов на матчи с клубами «Краснодар» и «Нижний Новгород», которые состоятся в Екатеринбурге 25 июля и 1 августа, а также перестал продавать абонементы на новый сезон.

Между тем заместитель начальника регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Павел Креков сообщил 21 июля на брифинге, что Свердловская област вышла на плато по заболеваемости. Он также добавил, что в регионе полным ходом идет прививочная кампания, регулярно поступают новые партии вакцины. Привиться можно как в мобильных пунктах, развернутых в крупных ТЦ, так и в поликлиниках по месту жительства.