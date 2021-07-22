Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.07
74,49
87,59
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Федеральные власти выделят более 5 млрд руб. уральским больницам на ковидные расходы

Федеральные власти выделят более 5 млрд руб. уральским больницам на ковидные расходы
Иллюстрация: «Вивея»

Деньги из федеральной казны поделят все регионы УрФО. Самая большая сумма достанется челябинским больницам. Свердловские медучреждения получат 1,146 млрд руб.

#МЕДИЦИНА#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства РФ более 85 млрд руб. российским регионам на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи — в том числе по причине коронавируса. В УрФО направят 5 млрд 97 млн руб. Среди регионов округа сумму поделят таким образом:

  • 1 млрд 573 млн руб. уйдет в Челябинскую область;
  • 1 млрд 222 млн руб. предназначены для Тюменской области;
  • 1 млрд 146 млн руб. достанутся Свердловской области; 
  • 585,8 млн  руб. направят в Курганскую область;
  • 293,3 млн руб. заберет ЯНАО;
  • 285,8 млн руб. получит ХМАО-Югра.

Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь, — такие слова Михаила Мишустина привели в официальном сообщении и добавили, что в июне на эти цели уже было выделено 25 млрд руб.

В течение 30 дней Минздрав РФ должен заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.

Отметим, в конце июня директор свердловского ТФОМС Валерий Шелякин заявил, что долги перед свердловским больницами за оказанную медпомощь составляют 3 млрд руб.

Тем временем в регионе заболеваемость коронавирусом по-прежнему остается высокой. По данным на 21 июля, общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 101969, сообщает JustMedia.ru. Ежедневно выявляют свыше 450 новых больных. Из-за неблагоприятной эпидобстановки областные власти приняли решение о запрете массовых мероприятий, на которые собирается свыше 500 человек, сообщал DК.RU. По этой же причине футбольный клуб «Урал» остановил продажу билетов на матчи с клубами «Краснодар» и «Нижний Новгород», которые состоятся в Екатеринбурге 25 июля и 1 августа, а также перестал продавать абонементы на новый сезон. 

Между тем заместитель начальника регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Павел Креков сообщил 21 июля на брифинге, что Свердловская област вышла на плато по заболеваемости. Он также добавил, что в регионе полным ходом идет прививочная кампания, регулярно поступают новые партии вакцины. Привиться можно как в мобильных пунктах, развернутых в крупных ТЦ, так и в поликлиниках по месту жительства.

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Мы в «новой нормальности», где «лайк» от директора определяет производительность»«Мы в «новой нормальности», где «лайк» от директора определяет производительность»
  • Сыну полковника Росгвардии, устроившему смертельное ДТП, отменили приговорСыну полковника Росгвардии, устроившему смертельное ДТП, отменили приговор
  • Дмитрий Постников, ЕЦРП: «60% тех, с кем мы работаем, за 2020-й увеличили свои обороты»Дмитрий Постников, ЕЦРП: «60% тех, с кем мы работаем, за 2020-й увеличили свои обороты»
  • Следующий этап роботизации — собственная психика ИИ. И к этому людям нужно быть готовымиСледующий этап роботизации — собственная психика ИИ. И к этому людям нужно быть готовыми
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.