Президент РЖД поддержал проект наземного метро в Екатеринбурге

Новые маршруты свяжут центр города с отдаленными районами и городами-спутниками. Реализация проекта обойдется региону в 100 млрд руб., а полное завершение строительства планируется через 10 лет.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с президентом РЖД Олегом Белозеровым в Москве. Они обсудили проект скоростной электрички, которая свяжет центр города с отдаленными районами. Алексей Орлов заявил, что проект полностью поддержали, сообщает ura.ru.

Я вчера общался с президентом РЖД Белозеровым. Он поддержал проект по всем позициям. Вчера и по единому тарифу с Белозеровым поговорили. Все вопросы пообсуждали, — рассказал мэр.

Сергей Мямин, замдиректора застройщика «Форум-групп», обратил внимание на капиталоемкость проекта, предположив, что стоимость может быть около 100 млрд руб. Позже, во время пресс-подхода, Орлов подтвердил эту сумму:

Это порядка 100 млрд руб. за 10 лет. Это все виды финансирования, включая РЖД. Отталкиваемся от этой цифры, — уточнил мэр.

Ранее DK.RU подробно рассказывал о проекте наземного метро в Екатеринбурге. Речь идет о восьми маршрутах городской электрички, которые свяжут центр города с отдаленными районами и городами-спутниками: Верхней Пышмой, Среднеуральском и Сысертью.

В екатеринбургской мэрии уверены, что проект городской электрички жизнеспособен, удачным примером его реализации стала Москва. В теории развитая сеть электричек разгрузит городской транспорт Екатеринбурга на 5-20% и уменьшит постоянные пробки до 5-7 баллов.