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Глава лесодобывающей компании предложил приватизировать 2-3% леса. В Минприроды против

Глава лесодобывающей компании предложил приватизировать 2-3% леса. В Минприроды против
Автор фото: Gene Gallin. Иллюстрация: unsplash.com

Руководитель принадлежащего Абрамовичу лесодобывающего холдинга предложил передать часть леса в частные руки для интенсивного лесоиспользования. Профильные ведомства категорически отрицают эту идею.

#НОВОСТИ

Генеральный RFP Group Константин Лашкевич предложил приватизировать 2-3% территории лесов в России, чтобы реализовать на них модель интенсивного лесопользования и решить проблему нехватки леса. В интервью РБК он рассказал, что на Дальнем Востоке «становится все меньше» леса с пригодной для переработки древесиной, а естественный рост лесной площади произойдет только через 80–120 лет.

Нужны инвестиции порядка $5 тысяч на гектар, пока лес не начнет уже сам расти. (Можно) дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов, как это делает Новая Зеландия, — дешевые длинные деньги для инвестирования в эту историю», — сказал Лашкевич.

Однако Минприроды России выступает категорически против этой идеи, пишет ТАСС

Согласно статье 8 Лесного кодекса России, «лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности». Кроме того, в Конституции Российской Федерации указано, что «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». Поэтому никакой речи о приватизации государственного лесного фонда не может быть. Это экологическая система, которая охраняется государством», — сказал агентству представитель министерства. 

Против приватизации лесного фонда выступил и глава Рослесхоза Иван Советников. «Рослесхоз категорически против передачи гослесфонда в частную собственность», — написал он в своем Instagram.

 
Автор: Андрей Пермяков
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