Бывшего чиновника признали виновным в незаконной предпринимательской деятельности

Суд запретил Владиславу Русакову занимать государственные и муниципальные должности три года, но так как истек срок давности преступления, то он был освобожден от наказания.

Городской суд Лесного в Свердловской области признал виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) бывшего советника вице-губернатора региона, ранее заместителя главы Лесного Владислава Русакова, сообщает «Ъ».

20.07.2021 г. оглашен приговор Русакову В.В., который признан виновным по ст. 289 УК РФ и осужден к наказанию в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций на государственной либо муниципальной службе, в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, предприятиях и организациях, государственных корпорациях, на срок 3 года, со штрафом 50 тыс. рублей, — сказано на официальном сайте суда.

Напомним, что чиновник обвинялся в том, что в 2014-2018 гг. в интересах определенных компаний способствовал заключению договоров поставки продуктов питания в образовательные учреждения Лесного. Общая сумма поставок составила 84 млн руб. Владислава Русакова обвиняли по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Несмотря на наличие законодательного запрета заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, обвиняемый в период с 2005 г. по апрель 2020 г. через доверенных лиц и близких родственников принимал участие в деятельности коммерческих организаций с предоставлением им льгот, преимуществ и общего покровительства. Полученный доход превысил 5,9 млн руб., — рассказали в прокуратуре в феврале 2021 г.

Алексей Долгополов, адвокат Русакова, объяснил, что по ч. 1 ст. 285 УК РФ дело было прекращено, по ч. 6 ст. 290 УК РФ Владислав Русаков был полностью оправдан, а по ст. 289 УК РФ ему был назначен штраф, но так как истек срок давности преступления, то экс-чиновник был освобожден от наказания.

Добавим, что сейчас идет другой крупный процесс с участием экс-чиновников. DK.RU сообщал, что в ноябре 2019 г. следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего заместителя главы следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего начальника следственного отдела СУ СКР по Верхней Пышме, ныне адвоката Владислава Вострецова. Обоих обвиняют во взяточничестве, их задержали в результате совместной с ФСБ операции.

По версии следствия, ранее бизнесмен Виталий Трухин обратился к Владиславу Вострецову с просьбой возобновить уголовное дело о хищении активов Металлургического завода имени Бардина, по которому предприниматель являлся потерпевшим. Вострецов вышел на Бусылко, пообещав деньги за возобновление дела. Осенью бывший зампрокурора региона Дмитрий Чуличков подписал постановление о возобновлении расследования. Бусылко за это были переданы 1,8 млн руб.

Неделю назад прокурор затребовал для Михаила Бусылко и Дмитрия Чуличкова 11 лет колонии строгого режима.