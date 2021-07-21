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В Свердловской области не собираются вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

В Свердловской области не собираются вводить обязательную вакцинацию от COVID-19
Иллюстрация: pixabay.com

Также региональные власти не планируют принимать систему QR-кодов для посещения заведений общепита, хотя такая вероятность уже проработана оперативным штабом.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ходе брифинга заявил, что кампания по вакцинации против COVID-19 в регионе идет успешно — за полтора месяца темпы вакцинации выросли в пять раз. Поэтому нет необходимости делать ее обязательной. Чиновник отметил, что на данный момент первым компонентом прививается 10-14 тыс. человек в сутки, а всего привито 26% населения области (около 800 тыс. человек). По прогнозам, уже на следующей неделе это число вырастет до 1 млн человек.

Павел Креков добавил, что сегодня региональные власти не собираются вводить и систему QR-кодов для посещения заведений общепита, однако такую меру оперативный штаб не исключает:

Мы прорабатываем вопрос о введении QR-кодов с концертными, торговыми учреждениями и ресторанами. Когда мы увидим ухудшение эпидобстановки, мы будем вынуждены их ввести, — уточнил г-н Креков.

Замгубернатора добавил, что записаться на вакцинацию можно будет в торговых центрах. Для этого на пунктах вакцинации в ТЦ установят электронное табло. Чиновник считает, что такая мера позволит снизить нагрузку на очереди за прививкой.

Напомним, что вчера в Свердловской области была установлена рекордная заболеваемость COVID-19 — 491 случай в сутки. Сегодня зарегистрировано 489 новых случаев.  Всего в регионе зафиксировано 102458 случаев коронавирусной инфекции, выздоровело 95349 пациента, скончалось — 4165, сообщает JustMedia.ru.

Ранее DK.RU сообщал, что свердловский Роспотребнадзор запретил все мероприятия в регионе с участием более 500 человек. Такой показатель подсчитан с учетом заболеваемости коронавирусом, по формуле, утвержденной постановлением главного санитарного врача РФ от 7 июля.

Учитывая показатели распространения заболеваемости на территории Свердловской области по состоянию на 12 июля (коэффициент распространения инфекции 1,24; темп прироста заболеваемости за неделю 31,2%; охват тестированием населения методом ПЦР 431,7 на 100 тыс. населения), в настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий на территории региона с участием более 500 человек,  — сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Автор: Владимир Грибанов
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