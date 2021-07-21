Сыну полковника Росгвардии, устроившему смертельное ДТП, отменили приговор

Дело Владимира Васильева вернут на новое рассмотрение в первую инстанцию. Cудебный процесс длился два года. Подсудимый признает себя виновным, но отрицает результаты медицинской экспертизы.

Свердловский областной суд рассмотрел жалобу Владимира Васильева, осужденного на девять лет и три месяца за ДТП, в котором погибли два человека. «Приговор отменен, суд постановил вернуть дело в первую инстанцию по процессуальным основаниям», — сообщает ЕАН.

Я понимаю и всегда понимал, что я наделал, и несу за это ответственность с первого дня. Утрата невосполнима, но я буду делать все, чтобы возместить физический и моральный ущерб. Простите меня, я не хотел этого, — сказал виновник ДТП перед оглашением приговора.

Напомним, что 4 августа 2019 г. Васильев выпивал в компании. Около 5:00 он украл ключи от автомобиля товарища и вместе с Глебом Березкиным отправился за новой порцией выпивки. Васильев разогнался до 100 км/ч и врезался в стоявшие на светофоре четыре машины. От столкновения погиб водитель такси Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров.

Виновника ДТП привезли на медосвидетельствование в городскую больницу № 24. Туда же приехал его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев, который сдал анализ мочи вместо сына. Следствие заподозрило подмену и назначило экспертизу ДНК, в результате которой обман вскрылся.

Полковник Росгвардии избежал наказания. В военном следственном отделе СКР отказались возбуждать уголовное дело. Следователи установили вину полковника Васильева, но освободили его от ответственности на основании примечания к ст. 316 УК РФ «Укрывательство преступлений», которое гласит: «лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником».

Прокурор требовал для Владимира Васильева 13 лет, однако суд приговор смягчил — девять лет и три месяца колонии общего режима. Виновник ДТП находится в СИЗО с 14 августа 2019 г., таким образом, три года своего наказания он уже отбыл, т.к. один день в СИЗО считается как полтора дня общего заключения.

В Екатеринбурге ДТП, в которых страдают невинные люди, случаются не в первый раз. Одним из самых громких было происшествие осенью 2018 г. Как рассказывал DK.RU, утром 14 ноября Владимир Пузырев на автомобиле Honda CR-V выехал на тротуар, проехал больше двухсот метров, сбил троих пешеходов и врезался в столб. Больше всего пострадала молодая женщина — ее госпитализировали с переломом позвоночника, и двухлетний мальчик, которого везли в коляске.

20 мая 2021 г. Ленинский суд Екатеринбурга признал Владимира Пузырева виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц, в том числе малолетнего, из хулиганских побуждений), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). В качестве наказания Пузыреву назначили 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Также с него взыскали в пользу потерпевших свыше 4 млн руб.