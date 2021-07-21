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Доля просрочки по кредитам вернулась на допандемийный уровень. Но ее рост неизбежен

Доля просрочки по кредитам вернулась на допандемийный уровень. Но ее рост неизбежен
Иллюстрация: Pixabay.com

«Закредитованность каждого отдельно взятого заемщика растет. Кроме того, сейчас много свежевыданных розничных кредитов, по которым рост просрочки еще впереди».

#КРЕДИТЫ#НОВОСТИ

К концу июня 2021 г. доля розничных кредитов в России с просрочкой платежей на 90 и более дней снизилась до 6,7%, это минимальный уровень задолженности минимум за два года, пишет РБК на основе данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Весь объем розничных кредитов составляет 12,55 трлн руб. Ранее  самый низкий показатель просрочки наблюдался в декабре 2019 г., а с началом пандемии начала расти, достигнув пика в августе 2020 г., до 8,2%. 

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Банк России также фиксирует снижение просрочки: по итогам мая она составила 4,47% против 4,65% в начале года. При этом в абсолютном выражении объем просроченных долгов вырос на 60 млрд руб. за пять месяцев — доля плохих кредитов снижается за счет большего объема выдачи новых. По данным «Эквифакса», с начала года портфель розничных кредитов вырос на 1,17 трлн руб., тогда как объем просроченной задолженности — всего на 12 млрд руб.

По оценке ЦБ, если динамика ежемесячного прироста розничного кредитования на 2,2% в марте—мае сохранится, то по итогам года портфель вырастет на 20% по итогам 2021 г., прогнозировала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Снижение доли просроченных кредитов в розничном портфеле объясняется исключительно эффектом знаменателя — опережающим ростом выдач новых кредитов, — замечает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.

Падение доли просрочки связано также с тем, что кредиторы зачастую продают плохие долги: так, в июне объем дефолтной задолженности сократился сразу на 3% вследствие ее списания, говорит гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Основную долю в объеме просроченной задолженности составляют долги по потребкредитам (535 млрд руб., 64%) и кредитным картам (153 млрд руб., 18,2%), следует из данных «Эквифакса». Доля ипотеки с просрочкой более 90 дней составила 10,7% (90 млрд руб.), автокредитов — 6,5% (55 млрд руб.).

Качество розничных кредитных портфелей ухудшится из-за падения реальных располагаемых доходов граждан (на 3,6% по итогам первого квартала 2021 г.) и роста долговой нагрузки (до 11,7% по итогам 2020 г.), говорит Ольга Ульянова. 

Это означает, что и закредитованность каждого отдельно взятого заемщика растет. Кроме того, сейчас много свежевыданных розничных кредитов, по которым рост просрочки еще впереди, — заключает эксперт.

Автор: Андрей Пермяков
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