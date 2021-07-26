В Екатеринбурге состоится премьера мультимедийного проекта о Ван Гоге

С 20 сентября по 7 ноября в Екатеринбурге пройдет премьера мультимедийного шоу «Ван Гог. Рожденный под холодной звездой». Выставку подготовила креативная студия «Р-Арт» из Ростова-на-Дону.

Жители Екатеринбурга смогут посетить интерактивную выставку подлинных оцифрованных картин знаменитого постимпрессиониста, которая пройдет в Свердловской киностудии (ул. Ленина, 50 Ж).

Проследить за трагичной историей жизни и творчества Винсента Ван Гога помогут 60 переведенных в цифровой формат подлинных полотен. Их оригиналы хранятся в частных коллекциях и музеях по всему миру — а здесь они собраны на одной площадке и в одно время. При этом французские пейзажи, японские мотивы и неповторимые звездные ночи выступят в фильме не только как самоценные произведения искусства. При помощи новейших технологий они поведают историю жизни художника.

Благодаря сочетанию современного мультимедийного формата, образовательной и эстетической функций проекта, на выставке будет интересно как взрослым ценителям искусства, так и любознательным малышам, и школьникам. Своими глазами увидеть «Звездную ночь» и «Пшеничное поле с воронами», с мерцающими звездами, появляющимися из чернильной тьмы, и птицами, летающими по холсту — это настоящее погружение в искусство.

Посетителей выставки ждет не только просмотр фильма. В аванзале расположатся интерактивные тачскрины и информационные панели, с помощью которых можно будет погрузиться в изучение творческого пути Ван Гога. Рассказ пойдет о его автопортретах, об отношениях с братом Тео и т.д.

Все наши мультимедийные выставки мы стараемся сделать так, чтобы они были доступны и увлекательны для людей любых возрастов. И Ван Гог — не исключение. Наша команда подготовила контент, который будет интересен и школьникам, и искушенным ценителям искусства. Думаю, мы сможем приятно удивить екатеринбуржцев нашим новым проектом, — рассказал директор креативной студии «Р-Арт» Александр Иванов.

Подробнее о выставке можно узнать здесь.