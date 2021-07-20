Куйвашев предложил сделать Уральскую биеннале современного искусства круглогодичной

Открытие индустриальной биеннале в Екатеринбурге отложено из-за эпидобстановки, но губернатор подчеркнул, что будут приложены все усилия для того, чтобы она состоялась и даже работала постоянно.

Евгений Куйвашев предложил создать постоянную площадку Уральской индустриальной биеннале современного искусства в Екатеринбурге.

Я посещаю выставку каждый раз и давно думаю, что биеннале нужна собственная площадка в нашем городе, — отметил губернатор.

В понедельник, 19 июля, Куйвашев встретился с комиссаром биеннале Алисой Прудниковой и предложил ей подумать над подходящими вариантами площадок. Конкретные здания, которые могли бы использовать для постоянной экспозиции, договорились обсудить осенью.

Пока дату открытия Уральской индустриальной биеннале современного искусства перенесли из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе.

«Мы проработали планы А, В и С, прогнозируя различные варианты развития событий. И надеемся, что совместными усилиями мы справимся с этой волной коронавируса, все будет хорошо и биеннале состоится. Мы даже перенесли специально старт выставки с 16 сентября на 30-е, чтобы быть еще более уверенными», — заявила на встрече с губернатором Алиса Прудникова.

Губернатор отметил, что будут приложены все усилия, чтобы выставка состоялась. Пока в регионе запрещены все мероприятия с учатием более 500 человек.

Между тем крупнейший арт-объект Уральской индустриальной биеннале появился в Челябинской области. Рисунок площадью 4,6 тыс. кв. метров является одним из крупнейших в России, на его создание у автора ушло 20 дней.

Напомним, в начале месяца в Екатеринбурге открыли выставочную площадку «Эрмитаж – Урал», старт работы которой откладывали несколько раз.