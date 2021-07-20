Новый рекорд: за сутки в области заболел коронавирусом 491 человек

Заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает расти. Алексей Орлов распорядился отдать машины чиновников городским больницам.

В Свердловской области зарегистрирован 491 новый случай COVID-19, в том числе 198 заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге. Общее количество заболеваний достигло 101 969.

На 20 июля, сообщает оперштаб, состояние 720 госпитализированных оценивается как тяжелое, 439 человека находится в реанимации, в том числе 364 — на аппаратах ИВЛ. Выписано 452 человека.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что отдал служебные машины чиновников городским больницам:

Принял решение о выделении 24 автомобилей администрации Екатеринбурга для перевозки врачей и медсестер на «ковидные адреса». Теперь доктора будут быстрее добираться до больных, экономить силы и время, — сообщается на странице Орлова в Instagram.

Решение глава города пояснил тем, что почти каждый день в Екатеринбурге «фиксируются рекордные цифры заболевших и медики работают на пределе своих возможностей».

Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал JustMedia.ru, что на самом деле в регионе болеет людей больше, чем показывает оперштаб, поэтому новый антирекорд, возможно, не за горами.

Вне зависимости от того, какую цифру нам покажут, 490 или 510, очевидно, что больных людей больше. То, что подается, это своя какая-то логика оперштаба, — говорит эксперт.

Напомним, заболеваемость коронавирусной инфекцией растет с мая. 14 июля на карантин из-за COVID частично закрылся областной онкоцентр.

DK.RU писал ранее, что из-за роста заболеваемости областные власти приняли решение о запрете массовых мероприятий, на которые собирается свыше 500 человек.